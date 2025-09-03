Görüntüler ortaya çıktı! ABD Venezuela'dan ayrılan gemiye saldırı düzenledi: 11 ölü!
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’dan çıkan uyuşturucu yüklü bir gemiye düzenlenen saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesine ilişkin, "Trump’ın ellerini kana bulamak istiyorlar." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump dün gece ABD'nin Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu taşıyan bir gemiye saldırı düzenlediğini açıkladı. Trump,Beyaz Saray'da düzenlediği ve Uzay Komutanlığı ile ilgili duyuru yaptığı basın toplantısında saldırıya ilişkin bir soruyu yanıtladı ve "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." şeklinde yanıtladı.
Konuyla ilgili daha fazla detay paylaşmayan Trump, bölgeden gelen uyuşturucu ile mücadele etmeye devam edecekleri mesajını verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan'ın az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen bir uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler'de ölümcül bir saldırı düzenledi." ifadelerini kullandı.
11 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Trump daha sonra Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Amerikan ordusuna ait donanma unsurlarının Venezuela açıklarındaki gemiye düzenlediği saldırıya ilişkin detayları açıkladı. Saldırının Venezuela kökenli Tren de Aragua çetesine karşı düzenlendiğini kaydeden Trump, 11 kişinin öldürüldüğünü belirtti. Trump, ABD kuvvetlerinin saldırıda zarar görmediğini kaydetti.