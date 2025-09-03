Görüntüler ortaya çıktı! ABD Venezuela’dan ayrılan gemiye saldırı düzenledi: 11 ölü!

ABD Başkanı Donald Trump dün gece ABD'nin Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu taşıyan bir gemiye saldırı düzenlediğini açıkladı. Trump,Beyaz Saray'da düzenlediği ve Uzay Komutanlığı ile ilgili duyuru yaptığı basın toplantısında saldırıya ilişkin bir soruyu yanıtladı ve "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." şeklinde yanıtladı.

Konuyla ilgili daha fazla detay paylaşmayan Trump, bölgeden gelen uyuşturucu ile mücadele etmeye devam edecekleri mesajını verdi.