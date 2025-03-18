Husilerden Gazze'ye saldıran İsrail'e "gerginliği tırmandırma" tehdidi: Filistin halkı yalnız bırakılmayacak

Husilere bağlı SABA haber ajansı, Husi Yüksek Siyasi Konseyinin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların, haftalardır Filistin halkının aç bırakılması, yardımların girişin engellenmesinin ardından ABD'nin Yemen'e saldırılarıyla eş zamanlı gerçekleştiği belirtildi.

Bu saldırılarla, Filistin müzakerelerinin zayıflatılmasının yanı sıra 15 ay boyunca "Aksa Tufanı"nda elde edilemeyen "siyasi başarıların" hedeflendiği kaydedildi.

"FİLİSTİN HALKI YALNIZ BIRAKILMAYACAK"

Filistin halkının söz konusu saldırılar karşısında yalnız bırakılmayacağı, Yemen'in Filistin halkını desteklemeye, gerginliği tırmandırmaya devam edeceği vurgulandı.

Ateşkes anlaşmasının hükümsüz kılınmasından ve anlaşmada ikinci aşamaya geçilmesi için sarf edilen çabaların baltalanmasından tamamen İsrail ve ABD'nin sorumlu olduğu ifade edildi.

Ayrıca denizlerin yeniden militarize edilmesinin ve bölgedeki gerginliğin tırmandırılmasının sorumluluğunun da İsrail ve ABD'ye ait olduğu belirtilen açıklamada, Washington ve Tel Aviv'in ne kadar ağır olursa olsun bu durumun yansımalarına ve sonuçlarına katlanması gerektiği vurgulandı.

İSRAİL ATEŞKESİ BOZDU!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.