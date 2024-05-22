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Haberler Dünya Haberleri İlk kez A Haber'in ulaştığı Reisi'nin helikopterinin enkazına ait görüntüler dünyada gündem oldu!
Giriş Tarihi: 22.5.2024 23:08 Son Güncelleme: 22.5.2024 23:18

İlk kez A Haber'in ulaştığı Reisi'nin helikopterinin enkazına ait görüntüler dünyada gündem oldu!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberlerindeki heyetin yaşamını yitirdiği kaza dünya gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan helikopter kazasının yaşandığı alana ilk ulaşan ise A Haber oldu. İlk kez A Haber tarafından yayınlanan görüntüler dünya televizyonlarında da yine A Haber ve A News logolarıyla servis edildi.

İlk kez A Haber’in ulaştığı Reisi’nin helikopterinin enkazına ait görüntüler dünyada gündem oldu!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri Reisi'nin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmenin ardından dönüş yolunda korkunç bir kazada düştü.

KAZA HABERİ GÜNDEMİ SARSTI

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberlerindeki heyet, Pazar günü helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Dünyanın gözleri ise saatler boyunca kazanın yaşandığı İran'daydı.

KAZA DOĞU AZERBAYCAN'DAKİ DAĞLIK BİR ALANDA GERÇEKLEŞTİ

Reisi'nin bulunduğu helikopterin zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık bir alanda düştüğü öğrenildi.

İlk kez A Haber'in ulaştığı Reisi'nin helikopterinin enkazına ait görüntüler dünyada gündem oldu!

ENKAZ ALANINA İLK KEZ A HABER ULAŞTI

Gündemi sarsan bu olayda helikopterin enkazına dünya televizyonlarında ilk ulaşan medya kanalı ise A Haber oldu.

A HABER'İN GÖRÜNTÜLERİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA!

Enkazın ilk görüntleri The Associated Press, Reuters, BBC, Al Jazeera, CNN İnternational, Tageschau gibi birçok haber ajansları ve televizyonlar tarafından da A Haber ve A News logosuyla servis edildi.

DÜNYADA SES GETİRDİ

A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Mustafa Kadir Mercan'ın haberi ve görüntüleri tüm dünyada ses getirdi.

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İlk kez A Haber'in ulaştığı Reisi'nin helikopterinin enkazına ait görüntüler dünyada gündem oldu!
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