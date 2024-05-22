İlk kez A Haber’in ulaştığı Reisi’nin helikopterinin enkazına ait görüntüler dünyada gündem oldu!

A HABER'İN GÖRÜNTÜLERİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA!

Enkazın ilk görüntleri The Associated Press, Reuters, BBC, Al Jazeera, CNN İnternational, Tageschau gibi birçok haber ajansları ve televizyonlar tarafından da A Haber ve A News logosuyla servis edildi.