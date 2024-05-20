İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü gündemi sarstı! Dünya basınında tüm gözler oraya döndü: İsrail’den tepki çeken ifadeler

Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.