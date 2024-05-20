Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü gündemi sarstı! Dünya basınında tüm gözler oraya döndü: İsrail’den tepki çeken ifadeler
Giriş Tarihi: 20.05.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 12:22

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü gündemi sarstı! Dünya basınında tüm gözler oraya döndü: İsrail’den tepki çeken ifadeler

Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın şoke eden ölümü, tüm dünyanın gündemine oturdu. Gece boyunca devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından acı haber geldi. Reisi ve Abdullahiyan'ın da içinde bulunduğu üst düzey isimlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Korkunç kaza sonrası dünya basınında manşetler peş peşe geldi. Reisi'nin yaşamını yitirmesinden sonra birçok ülke başsağlığı mesajı yayınlayarak İran'ın yanında olduğunu duyururken İsrail medyasında tartışma yaratan bir dil kullanıldı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü gündemi sarstı! Dünya basınında tüm gözler oraya döndü: İsrail’den tepki çeken ifadeler

Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dünyayı sarstı. İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin dün geçirdiği kazada kurtulan olmadığını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü gündemi sarstı! Dünya basınında tüm gözler oraya döndü: İsrail’den tepki çeken ifadeler

Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü gündemi sarstı! Dünya basınında tüm gözler oraya döndü: İsrail’den tepki çeken ifadeler

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü gündemi sarstı! Dünya basınında tüm gözler oraya döndü: İsrail’den tepki çeken ifadeler

YERİNE KİM GEÇECEK?

Olay yerinden gelen görüntüler, kazanın korkunç boyutunu gözler önüne serdi. Reisi'nin ölümünün ardından Reisi'nin görevini geçici olarak Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'nın üstleneceği aktarıldı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü gündemi sarstı! Dünya basınında tüm gözler oraya döndü: İsrail’den tepki çeken ifadeler

İran Anayasası'nın 131'inci maddesi, cumhurbaşkanının ölümü halinde cumhurbaşkanının seçilememesi hallerinde, ülke liderinin (Ali Hamaney) atamasıyla, birinci cumhurbaşkanı yardımcısının cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluklarını devralmasını öngörüyor.

SON DAKİKA