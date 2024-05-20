Giriş Tarihi: 20.05.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
12:22
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü gündemi sarstı! Dünya basınında tüm gözler oraya döndü: İsrail’den tepki çeken ifadeler
Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın şoke eden ölümü, tüm dünyanın gündemine oturdu. Gece boyunca devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından acı haber geldi. Reisi ve Abdullahiyan'ın da içinde bulunduğu üst düzey isimlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Korkunç kaza sonrası dünya basınında manşetler peş peşe geldi. Reisi'nin yaşamını yitirmesinden sonra birçok ülke başsağlığı mesajı yayınlayarak İran'ın yanında olduğunu duyururken İsrail medyasında tartışma yaratan bir dil kullanıldı.