İngiliz vekil David Amess’in katilinin yeni görüntüleri! Cinayetten dakikalar önce…

Buna göre saldırgan Ali Harbi Ali'nin öğretmenlerinin, yaklaşık 5 yıl önce saldırgan davranışlar tespit ettiğini ve bunları ailesiyle paylaştığı belirlendi. Bu tarihten itibaren oğlunun davranışlarını düzeltmek için onunla sık sık tartışma yaşayan babanın, olayın aydınlatılması için polise yardım etmeye çalıştığı da aktarılan detaylar arasında yer aldı.

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