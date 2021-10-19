İngiliz vekil David Amess’in katilinin yeni görüntüleri! Cinayetten dakikalar önce…

İngiltere'de milletvekili David Amess'in cinayetinin yarattığı şok etkisi devam ediyor. 15 Ekim'de ülkenin Essex bölgesinde seçmenleriyle yaptığı görüşmeler sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Partili milletvekili, 69 yaşında hayatını kaybetmişti.
Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, Amess'i defalarca bıçaklamış, saldırı sonrası 25 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken, olayın terör eylemi olduğu açıklanmıştı.
CİNAYETTEN DAKİKALAR ÖNCE GÖRÜNTÜLENDİ
Saldırganın Somali kökenli Ali Harbi Ali olduğunu duyurulurken terörle mücadele ekipleri zanlıyla bağlantılı olduğu düşünülen Londra'daki bazı adreslerde arama yapmıştı.
Geçtiğimiz günlerde ise The Times'ta yayınlanan bir makalede, İngiliz polisinin, Amess'in Katar'la olan bağlantıları nedeniyle öldürülmüş olabileceği iddiaları gündeme gelmişti.
Sır ölüm ile ilgili soruşturma sürerken, 25 yaşındaki saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
İngiliz medyasında yer alan görüntülerde, saldırganın Amess'i öldürmeden yalnızca birkaç saat önce oldukça sakin bir şekilde sokaklarda dolandığı anlar yer aldı.
Güvenlik kameralarının kaydettiği anlarda Ali Harbi Ali'nin, büyük bir sırt çantasıyla evinden çıkarak korkunç cinayeti işleyeceği Essex'e gitmek için tren istasyonuna gittiği görüntüleri yer aldı.
Parka ceketle birlikte siyah pantolon giydiği görülen Ali'nin, cinayetten dakikalar önce sakin ve soğukkanlı bir ruh hali içinde olduğu görüldü.
25 yaşındaki saldırganın, cinayetten bir hafta önce Amess'le görüşmek için randevu aldığı bildirildi.
İngiliz Milletvekili Sir David Amess'i öldüren zanlı kamerada | Video
İngiliz medyasında, saldırganın geçmişiyle ilgili yeni bilgiler de paylaşıldı. Saldırganın babası Harbi Ali Kullane'nin, 90'lı yıllarda Somali Başbakanı'nın basın danışmanlığını yaptığı ortaya çıktı. Somali'de aldığı ölüm tehditleri nedeniyle 1996 yılında İngiltere'ye göç ettiği belirlendi.
Harbi Ali Kullane
Herhangi bir terör örgütüyle veya radikal düşünceyle bağlantısı bulunmayan baba Kullane'nin, son zamanlarda oğluyla arasının açık olduğu detayı da basında yer aldı.
Buna göre saldırgan Ali Harbi Ali'nin öğretmenlerinin, yaklaşık 5 yıl önce saldırgan davranışlar tespit ettiğini ve bunları ailesiyle paylaştığı belirlendi. Bu tarihten itibaren oğlunun davranışlarını düzeltmek için onunla sık sık tartışma yaşayan babanın, olayın aydınlatılması için polise yardım etmeye çalıştığı da aktarılan detaylar arasında yer aldı.
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