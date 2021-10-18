İngiliz vekil David Amess bıçaklanarak öldürülmüştü: Şok Katar detayı...

POLİS BU DETAYI ARAŞTIRIYOR

Haberde, "Polis, Amess'in İngiltere ve Katar arasındaki dostluğu geliştirmek için yaptığı çalışmanın, cuma günü ölümüne katkıda bulunup bulunmadığını araştırıyor." denildi.

İngiltere Parlamentosu Katar Grubu Başkanı olan ve en son 9-10 Ekim'de Katar'a yaptığı ziyarette Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşen Amess, seçim bölgesi Southend'i şehir yapma kampanyasıyla tanınıyordu.