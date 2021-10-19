İngiliz Milletvekili Sir David Amess'i öldüren zanlı kamerada | Video

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İngiliz Milletvekili Sir David Amess'in Essex'te bıçaklanarak öldürülmesi, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor. 69 yaşındaki milletvekilinin katil zanlısı olduğu düşünülen 25 yaşındaki Ali Harbi Ali isimli kişinin güvenlik kameralarına takılan görüntüleri ortaya çıktı.
İngiliz Milletvekili Sir David Amess'in Essex'te bıçaklanarak öldürülmesi, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor. 69 yaşındaki milletvekilinin katil zanlısı olduğu düşünülen 25 yaşındaki Ali Harbi Ali isimli kişinin güvenlik kameralarına takılan görüntüleri ortaya çıktı.