İngiltere hayat pahalılığını gözler önüne serdi. ’Bunu alamazsın hesabında para yok’

İngiltere'de hayat pahalılığı aile bütçesini sarstı. İngiltere'de bir kantinde çalışan bir kadın,"Çocuklara 'Hayır bunu alamazsın. Çünkü hesabında para yok' demez zorunda kalacağımı asla hayal etmemiştim. Her gün en az 10-15 çocuğa bu cümleleri kurmak zorunda kalıyorum. Ben bu işe çocukları aç bırakmak için girmedim.' sözelerini kullandı.

İngiltere'de enflasyon ailelerin belini büktü: "Bunu alamazsın, hesabında para yok" | Video

EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Rusya Ukrayna savaşı ve koronavirüs nedeniyle ülkede enflasyın 40 yıl sonra çift hanelere çıktı. İngiltere'de tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı Temmuz ayında yüzde 10'u geçti. Enflasyon 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.