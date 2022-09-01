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Giriş Tarihi: 1.9.2022 11:12 Son Güncelleme: 1.9.2022 11:23

İngiltere hayat pahalılığını gözler önüne serdi. 'Bunu alamazsın hesabında para yok'

İngiltere hayat pahalılığını gözler önüne serdi. ’Bunu alamazsın hesabında para yok’

İngiltere'deki hayat pahalılığı ailelerin bütçelerini sarstı. Kantinde çalışan bir kadın günde yaklaşık 15 çocuğu yiyecek almak için parası olmadığı için geri çevidiğini belirtti. "Her gün 10-15 çocuğa 'Bunu alamazsın hesabında para yok' diyeceğimi hayal etmemiştim. Bu da benim yüreğimi parçalıyor." dedi.

İngiltere'de hayat pahalılığı aile bütçesini sarstı. İngiltere'de bir kantinde çalışan bir kadın,"Çocuklara 'Hayır bunu alamazsın. Çünkü hesabında para yok' demez zorunda kalacağımı asla hayal etmemiştim. Her gün en az 10-15 çocuğa bu cümleleri kurmak zorunda kalıyorum. Ben bu işe çocukları aç bırakmak için girmedim.' sözelerini kullandı.

İngiltere'de enflasyon ailelerin belini büktü: "Bunu alamazsın, hesabında para yok" | Video

EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Rusya Ukrayna savaşı ve koronavirüs nedeniyle ülkede enflasyın 40 yıl sonra çift hanelere çıktı. İngiltere'de tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı Temmuz ayında yüzde 10'u geçti. Enflasyon 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.



Bazı marketler gıda krizinin önüne geçmek için ürünlerin son kullanma tarihlerini kaldırdı.

ÇOCUKLARIN KARINLARINI DOYURMALARINA MANİ OLUYORUM

İngiltere'deki hayat pahalılığını anlatan bir kadın 'İngiltere'de bir kantinde çalışıyorum ve geçim krizinin gerçekten başladığını görüyorum. Küçük çocuklara yiyecek servis etmek yerine onların karınlarını doyurmalarına mani oluyorum. Ben bu işe çocukları aç bırakmak için girmedim" ifadelerini kullandı.

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İngiltere hayat pahalılığını gözler önüne serdi. 'Bunu alamazsın hesabında para yok'
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