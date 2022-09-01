İngiltere'de enflasyon ailelerin belini büktü: "Bunu alamazsın, hesabında para yok" | Video
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İngiltere'deki hayat pahalılığı ailelerin bütçelerini sarstı. Kantinde çalışan bir kadın günde yaklaşık 15 çocuğu yiyecek almak için parası olmadığı için geri çevirdiğini belirtti. "Her gün 10-15 çocuğa 'bunu alamazsın hesabında para yok' diyeceğimi hayal etmemiştim.Bu da benim yüreğimi parçalıyor." dedi.