İngiltere'de enflasyon ailelerin belini büktü: "Bunu alamazsın, hesabında para yok" | Video

İngiltere'deki hayat pahalılığı ailelerin bütçelerini sarstı. Kantinde çalışan bir kadın günde yaklaşık 15 çocuğu yiyecek almak için parası olmadığı için geri çevirdiğini belirtti. "Her gün 10-15 çocuğa 'bunu alamazsın hesabında para yok' diyeceğimi hayal etmemiştim.Bu da benim yüreğimi parçalıyor." dedi.