İngiltere’de enerji krizi büyüyor! Çarkıfelek yarışmasında şaşırtan doğal gaz ödülü!

Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa'da enerji krizi yaşandı. Yaşanan bu kriz doğal gaz ve elektrik faturalarına yansıdı. Rekor seviyeye ulaşan faturalar nedeniyle Avrupa, bunu hafifletmenin çarelerini arıyor.

İNGİLTERE'DE ÇARKIFELEK YARIŞMASINDA ŞAŞIRTAN ÖDÜL!

Enerji krizinin en fazla hissedildiği ülkelerden biri de son zamanlarda İngiltere oldu. İngiltere'de düzenlenen Çarkıfelek yarışmasında verilen ödül adeta gündeme bomba gibi düştü.