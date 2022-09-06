Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa'da enerji krizi yaşandı. Yaşanan bu kriz doğal gaz ve elektrik faturalarına yansıdı. Rekor seviyeye ulaşan faturalar nedeniyle Avrupa, bunu hafifletmenin çarelerini arıyor.
İNGİLTERE'DE ÇARKIFELEK YARIŞMASINDA ŞAŞIRTAN ÖDÜL!
Enerji krizinin en fazla hissedildiği ülkelerden biri de son zamanlarda İngiltere oldu. İngiltere'de düzenlenen Çarkıfelek yarışmasında verilen ödül adeta gündeme bomba gibi düştü.
4 AYLIK DOĞAL GAZ FATURA ÖDÜLÜ DİKKAT ÇEKTİ!
Yarışmaya katılan yarışmacılar, iki ödül ile karşılaştı. Bunlarda biri bin pound değerindeki ödül, bir diğeri de 4 aylık doğal gaz fatura ödülü oldu.
İngiltere'de enerji krizi büyüyor! Çarkıfelek yarışmasında şaşırtan doğal gaz ödülü! | Video