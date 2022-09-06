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Haberler Dünya Haberleri İngiltere’de enerji krizi büyüyor! Çarkıfelek yarışmasında şaşırtan doğal gaz ödülü!
Giriş Tarihi: 6.9.2022 21:31 Son Güncelleme: 6.9.2022 21:48

İngiltere’de enerji krizi büyüyor! Çarkıfelek yarışmasında şaşırtan doğal gaz ödülü!

İngiltere’de enerji krizi büyüyor! Çarkıfelek yarışmasında şaşırtan doğal gaz ödülü!

Rusya’nın Avrupa’ya uyguladığı enerji kısıtlamaları sonrası yaşanan kriz her geçen gün derinleşti ve Avrupa’da doğal gaz ve elektrik fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Birçok ülke tasarruf önlemlerini üst seviyeye tırmandırırken İngiltere’de Çarkıfelek yarışmasında yaşananlar izleyicileri oldukça şaşırttı. İşte ayrıntılar!

Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa'da enerji krizi yaşandı. Yaşanan bu kriz doğal gaz ve elektrik faturalarına yansıdı. Rekor seviyeye ulaşan faturalar nedeniyle Avrupa, bunu hafifletmenin çarelerini arıyor.

İNGİLTERE'DE ÇARKIFELEK YARIŞMASINDA ŞAŞIRTAN ÖDÜL!

Enerji krizinin en fazla hissedildiği ülkelerden biri de son zamanlarda İngiltere oldu. İngiltere'de düzenlenen Çarkıfelek yarışmasında verilen ödül adeta gündeme bomba gibi düştü.

4 AYLIK DOĞAL GAZ FATURA ÖDÜLÜ DİKKAT ÇEKTİ!

Yarışmaya katılan yarışmacılar, iki ödül ile karşılaştı. Bunlarda biri bin pound değerindeki ödül, bir diğeri de 4 aylık doğal gaz fatura ödülü oldu.

İngiltere'de enerji krizi büyüyor! Çarkıfelek yarışmasında şaşırtan doğal gaz ödülü! | Video

KRİZİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Yarışmada verilen ödülün İngiltere'deki enerji krizinin boyutunu adeta gözler önüne sermiş oldu!

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İngiltere’de enerji krizi büyüyor! Çarkıfelek yarışmasında şaşırtan doğal gaz ödülü!
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