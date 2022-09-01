Enerji krizi İngiltere’yi sarstı: Çocuklarınız ölebilir!

TASARRUF ÇAĞRILARINA KARŞI UYARDILAR

Elektrik ve doğal gaz kısıtlamalarının yaşandığı bir diğer ülke olan İngiltere'de yapılan "Isıtıcıları kapatın" çağrılarına karşı uzmanlar uyarıda bulundu. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, yetkililerin bu uyarıları oldukça tehlikeli bulundu.