Enerji krizi İngiltere’yi sarstı: Çocuklarınız ölebilir!

Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle Tüm Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizi, giderek derinleşiyor. Batılı ülkeler Rusya'ya peş peşe ağır yaptırımlar uygulanırken, Rusya ise gaz silahını çekti. Avrupa'ya doğal gaz akışı dururken, tüm kıtada enerji krizi patlak verdi. Kışın yaklaşmasıyla birlikte paniğin yaşandığı kıtada ülkeler, birbiri ardına tasarruf çağrısında bulunmaya başladı.
Almanya, Fransa ve İngiltere gibi birçok ülkede hükümetler tasarruf planlarını devreye soktu. "Sıcak suyla duş almayın, ısıtıcıyı açmayın" gibi birçok uyarı duyurulurken yaşanan panik havasına bir yenisi eklendi.
Sert bir kışa hazırlanan ülkede ısıtıcıların açılmamasının çocuklar için tehlike yarattığını söyleyen uzmanlar, ailelerin ısıtıcıları kapatması halinde çocukların ölebileceğini söyledi.
"ÇOCUKLARINIZ ÖLEBİLİR"
Soğuk evlerin bebeklerde ve küçük çocuklarda akciğer rahatsızlıklarından beyin gelişimini durdurma gibi birçok tehlike oluşturduğunu söyleyen uzmanlar, bunun etkilerinin uzun sürebileceğini ifade etti.