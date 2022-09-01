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Giriş Tarihi: 1.9.2022 14:21 Son Güncelleme: 1.9.2022 14:32

Enerji krizi İngiltere’yi sarstı: Çocuklarınız ölebilir!

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Enerji krizi İngiltere’yi sarstı: Çocuklarınız ölebilir!

Tüm Avrupa’yı etkisi altına alan enerji krizi giderek derinleşiyor. Başta Almanya, Fransa ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede art arda tasarruf planları devreye girerken yaklaşan kış, krizi daha da derinleştirdi. İngiliz basınında yer alan uyarılarsa, yaşanan panik havasını gözler önüne serdi.

Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle Tüm Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizi, giderek derinleşiyor. Batılı ülkeler Rusya'ya peş peşe ağır yaptırımlar uygulanırken, Rusya ise gaz silahını çekti. Avrupa'ya doğal gaz akışı dururken, tüm kıtada enerji krizi patlak verdi. Kışın yaklaşmasıyla birlikte paniğin yaşandığı kıtada ülkeler, birbiri ardına tasarruf çağrısında bulunmaya başladı.

Almanya, Fransa ve İngiltere gibi birçok ülkede hükümetler tasarruf planlarını devreye soktu. "Sıcak suyla duş almayın, ısıtıcıyı açmayın" gibi birçok uyarı duyurulurken yaşanan panik havasına bir yenisi eklendi.

TASARRUF ÇAĞRILARINA KARŞI UYARDILAR

Elektrik ve doğal gaz kısıtlamalarının yaşandığı bir diğer ülke olan İngiltere'de yapılan "Isıtıcıları kapatın" çağrılarına karşı uzmanlar uyarıda bulundu. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, yetkililerin bu uyarıları oldukça tehlikeli bulundu.

Sert bir kışa hazırlanan ülkede ısıtıcıların açılmamasının çocuklar için tehlike yarattığını söyleyen uzmanlar, ailelerin ısıtıcıları kapatması halinde çocukların ölebileceğini söyledi.

"ÇOCUKLARINIZ ÖLEBİLİR"

Soğuk evlerin bebeklerde ve küçük çocuklarda akciğer rahatsızlıklarından beyin gelişimini durdurma gibi birçok tehlike oluşturduğunu söyleyen uzmanlar, bunun etkilerinin uzun sürebileceğini ifade etti.

Başbakan Boris Johnson'ın istifasının ardından yeni gelecek liderin faturalarda indirime gitmesi gerektiği çağrılarının da yapıldığı ülkede çıkan haberler, yaşanan paniğin boyutunu da gözler önüne serdi.

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Enerji krizi İngiltere’yi sarstı: Çocuklarınız ölebilir!
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