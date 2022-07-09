Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere’de gıda krizi büyüyor! Peynirlere takılan kilitlerden sonra bu kez tereyağı kampanyası başladı!
Giriş Tarihi: 9.7.2022 12:57 Son Güncelleme: 9.7.2022 13:56

İngiltere’de gıda krizi büyüyor! Peynirlere takılan kilitlerden sonra bu kez tereyağı kampanyası başladı!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiltere’de gıda krizi büyüyor! Peynirlere takılan kilitlerden sonra bu kez tereyağı kampanyası başladı!

Rusya ile yaşanan yaptırım anlaşmazlıklarının ardından gıda ve enerji alanında kırmızı alarm veren Avrupa ülkeleri, krizden çıkmanın yollarını arıyor. Koronavirüs pandemisi ve Rusya Ukrayna savaşının küresel çapta yarattığı krizin etkileri sürerken İngiltere’den dikkat çeken görüntüler geliyor. Geçtiğimiz haftalarda süpermarket zincirlerinde peynir, tereyağı ve et gibi gıda ürünlerine elektronik kelepçe takılmasının yankıları sürerken bu kez İngiliz medyasında “kendi yağınızı kendiniz yapın” kampanyası başlatıldı.

Koronavirüs pandemisi ve Rusya Ukrayna savaşının da etkisiyle büyüyen küresel krizin etkileri devam ediyor. Artan enflasyon tüm dünyayı etkilerken son haftalarda İngiltere'de yaşanan gıda krizine tepkiler de sürüyor.

İNGİLİZ MEDYASINDA "EV YAPIMI YAĞ" MANŞETLERİ

Geçtiğimiz günlerde ülkenin ünlü süpermarket zincirlerinde peynir, et ve tereyağı gibi ürünlere elektronik kilit koyulduğu görülmüştü.

Kaşar peynirlere elektronik kilit takılırken, tepki çeken uygulamanın 'günlük temel ihtiyaçların çalınmasından' sonra geldiği ifade edilmişti.

Ülkenin önemli süpermarket zincirlerinden Aldi, Tesco, Co-op'ta benzer uygulamalar bulunurken en çok konuşulan ürünse tereyağı olmuştu.

En çok satan yağ markalarından Lurpak'ın kutusunun fiyatının 9 sterline kadar yükselmesi ülke medyasında infial yarattı.

Çok satan gazeteler, artan tereyağı fiyatına karşı "kendi tereyağınızı kendiniz yapın" manşetleri atmaya başladı.

Başta Daily Mail, Mirror, Daily Express ve Independent olmak üzere birçok gazete, "Evde düşük bütçeyle, günlük süt veya kremayla kendi tereyağınızı yapabilirsiniz" paylaşımlarına yer verdi.

Ev yapımı tereyağı tarifleri paylaşılırken konuyla ilgili üretici firmalardan yanıt gecikmedi. The Independent'a konuşan bir yetkili, fahiş fiyatların "süt üreticilerinin haklarını korumak için" olduğunu savundu.

İngiltere bu görüntüleri konuşuyor! Peynire elektronik kilit takıldı, sosyal medya karıştı Enerji kriziyle boğuşan Almanya’da tasarruf önerileri tepki çekti! Devlet eliyle ‘az yıkanın’ çağrısı

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere’de gıda krizi büyüyor! Peynirlere takılan kilitlerden sonra bu kez tereyağı kampanyası başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA