İngiltere’de gıda krizi büyüyor! Peynirlere takılan kilitlerden sonra bu kez tereyağı kampanyası başladı!

Koronavirüs pandemisi ve Rusya Ukrayna savaşının da etkisiyle büyüyen küresel krizin etkileri devam ediyor. Artan enflasyon tüm dünyayı etkilerken son haftalarda İngiltere'de yaşanan gıda krizine tepkiler de sürüyor.
İNGİLİZ MEDYASINDA "EV YAPIMI YAĞ" MANŞETLERİ
Geçtiğimiz günlerde ülkenin ünlü süpermarket zincirlerinde peynir, et ve tereyağı gibi ürünlere elektronik kilit koyulduğu görülmüştü.
Kaşar peynirlere elektronik kilit takılırken, tepki çeken uygulamanın 'günlük temel ihtiyaçların çalınmasından' sonra geldiği ifade edilmişti.
Ülkenin önemli süpermarket zincirlerinden Aldi, Tesco, Co-op'ta benzer uygulamalar bulunurken en çok konuşulan ürünse tereyağı olmuştu.
Başta Daily Mail, Mirror, Daily Express ve Independent olmak üzere birçok gazete, "Evde düşük bütçeyle, günlük süt veya kremayla kendi tereyağınızı yapabilirsiniz" paylaşımlarına yer verdi.