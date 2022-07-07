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Giriş Tarihi: 7.7.2022 10:14 Son Güncelleme: 7.7.2022 10:47

İngiltere bu görüntüleri konuşuyor! Peynire elektronik kilit takıldı, sosyal medya karıştı

İngiltere bu görüntüleri konuşuyor! Peynire elektronik kilit takıldı, sosyal medya karıştı

Rusya-Ukrayna savaşı ve dünya genelinde artan enflasyon tüm dünyayı sıkıntıya sokarken, İngiltere'den gelen süpermarket görüntüleri dikkat çekti. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde ülkenin ünlü süpermarket zincirlerinde peynir, et ve tereyağı gibi ürünlere elektronik kilit koyulduğu görüldü.

Korona pandemisi ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyayı zora sokmaya devam ediyor. İngiltere'den gelen görüntüler ise ülkede gelinen gıda krizinin boyutunu gözler önüne serdi.

"GÜNLÜK TEMEL İHTİYAÇLAR ÇALINIYOR"

İngiliz gazetesi The Sun, kaşar peynirlere takılan elektronik kilitlerden bahsetti. Elektronik kilit uygulamasının 'günlük temel ihtiyaçların çalınmasından' sonra geldiği ifade edildi.

PEYNİRE, ETE KİLİT

Gazete, ülkede önemli süpermarket zincirlerinden olan Aldi, Tesco, Co-op'ta benzer uygulamaların olduğunu belirtti. Aldi'de çedar peynirinin kilitlendiği söylenirken, başka marketlerde kuzu pirzolalarının kilitlendiği iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada da gazetenin iddialarını destekler paylaşımlar yapıldı. Sosyal medyada paylaşım yapan bir kullanıcı, ünlü bir market zincirinde Lurpak marka terayağının kutusunun 6 sterline satıldığını ve üzerinde güvenlik etiketi olduğunu söyledi.

LİSTE YAYIMLADILAR

İngiliz gazetesi Daily Mail de İngiltere'deki süpermarketlerde bulunan ürünlerin fiyat yükelişini anlatan bir şablon da yayınladı.

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İngiltere bu görüntüleri konuşuyor! Peynire elektronik kilit takıldı, sosyal medya karıştı
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