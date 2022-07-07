İngiltere bu görüntüleri konuşuyor! Peynire elektronik kilit takıldı, sosyal medya karıştı

Korona pandemisi ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyayı zora sokmaya devam ediyor. İngiltere'den gelen görüntüler ise ülkede gelinen gıda krizinin boyutunu gözler önüne serdi.
"GÜNLÜK TEMEL İHTİYAÇLAR ÇALINIYOR"
İngiliz gazetesi The Sun, kaşar peynirlere takılan elektronik kilitlerden bahsetti. Elektronik kilit uygulamasının 'günlük temel ihtiyaçların çalınmasından' sonra geldiği ifade edildi.
PEYNİRE, ETE KİLİT
Gazete, ülkede önemli süpermarket zincirlerinden olan Aldi, Tesco, Co-op'ta benzer uygulamaların olduğunu belirtti. Aldi'de çedar peynirinin kilitlendiği söylenirken, başka marketlerde kuzu pirzolalarının kilitlendiği iddia edildi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
Sosyal medyada da gazetenin iddialarını destekler paylaşımlar yapıldı. Sosyal medyada paylaşım yapan bir kullanıcı, ünlü bir market zincirinde Lurpak marka terayağının kutusunun 6 sterline satıldığını ve üzerinde güvenlik etiketi olduğunu söyledi.
LİSTE YAYIMLADILAR
İngiliz gazetesi Daily Mail de İngiltere'deki süpermarketlerde bulunan ürünlerin fiyat yükelişini anlatan bir şablon da yayınladı.