İngiltere bu görüntüleri konuşuyor! Peynire elektronik kilit takıldı, sosyal medya karıştı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada da gazetenin iddialarını destekler paylaşımlar yapıldı. Sosyal medyada paylaşım yapan bir kullanıcı, ünlü bir market zincirinde Lurpak marka terayağının kutusunun 6 sterline satıldığını ve üzerinde güvenlik etiketi olduğunu söyledi.

LİSTE YAYIMLADILAR

İngiliz gazetesi Daily Mail de İngiltere'deki süpermarketlerde bulunan ürünlerin fiyat yükelişini anlatan bir şablon da yayınladı.