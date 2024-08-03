İsmail Haniye suikastı sonrası operasyon başlattılar: İran’da cadı avı! Üst düzey isimler tutuklandı

YIKICI GÜVENLİK ZAAFİYETİ

Haniye'nin öldürülmesine verilen tepkinin harareti, suikastın ülkenin başkentinde çok sıkı korunan bir yerleşkede, ülkenin yeni cumhurbaşkanının yemin töreninden birkaç saat sonra meydana gelmesinin İran yönetimi için ne kadar yıkıcı bir güvenlik zaafı olduğunun altını çiziyor.