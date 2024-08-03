Giriş Tarihi: 03.08.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
10:56
Hamas’tan ‘suikast’ açıklaması! Dikkat çeken 4.kat detayı: Füze mi bomba mı?
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği Tahran'da uğradığı suikast sonucunda şehit oldu. Türkiye'den peş peşe sert tepkilerin geldiği alçak saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hamas'ın İran'daki temsilcisi Halid el-Kaddumi, Hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, dışarıdan gelen bir füze ya da mermiyle öldürülmüş olabileceğini öne sürdü...