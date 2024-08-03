Hamas’tan ‘suikast’ açıklaması! Dikkat çeken 4.kat detayı: Füze mi bomba mı?

İran'daki ilgili kurumlardan şu ana kadar Heniyye'nin nasıl öldürüldüğüne dair resmi açıklama yapılmadığına işaret eden Kaddumi, teknik ekibin, gerçekleri ortaya çıkarmak için yoğun şekilde çalıştığını ancak henüz yeni bir sonuca ulaşamadığını söyledi.

Kaddumi, "Heniyye'nin kanı henüz kurumadı. Defnedileli çok kısa bir süre oldu. Bu nedenle bu konuda bilimsel raporun çıkması için henüz erken. Biz de İran'daki kardeşlerimizi bekliyoruz, bakalım ne diyecekler." diye konuştu.