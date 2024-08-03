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Haberler Galeri Hamas’tan ‘suikast’ açıklaması! Dikkat çeken 4.kat detayı: Füze mi bomba mı?
Giriş Tarihi: 03.08.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 10:56

Hamas’tan ‘suikast’ açıklaması! Dikkat çeken 4.kat detayı: Füze mi bomba mı?

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği Tahran'da uğradığı suikast sonucunda şehit oldu. Türkiye'den peş peşe sert tepkilerin geldiği alçak saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hamas'ın İran'daki temsilcisi Halid el-Kaddumi, Hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, dışarıdan gelen bir füze ya da mermiyle öldürülmüş olabileceğini öne sürdü...

Hamas’tan ‘suikast’ açıklaması! Dikkat çeken 4.kat detayı: Füze mi bomba mı?

ABD'de New York Times gazetesi, Heniyye'nin, kaldığı konuta aylar önce gizlice yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla öldürüldüğünü iddia ederken, Hamas'ın İran'daki temsilcisi Kaddumi konuyla ilgili farklı açıklamalarda bulundu.

Kaddumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Saldırının gerçekleştiği) Odanın dışarıya bakan duvarlarının ve tavanının (patlama sonucu) yıkıldığı göz önüne alındığında, büyük olasılıkla mekana dışarıdan füze veya mermi isabet etti. Tabii bu teknik raporlarla belirlenecek." dedi.

Hamas’tan ‘suikast’ açıklaması! Dikkat çeken 4.kat detayı: Füze mi bomba mı?

İran'daki ilgili kurumlardan şu ana kadar Heniyye'nin nasıl öldürüldüğüne dair resmi açıklama yapılmadığına işaret eden Kaddumi, teknik ekibin, gerçekleri ortaya çıkarmak için yoğun şekilde çalıştığını ancak henüz yeni bir sonuca ulaşamadığını söyledi.

Kaddumi, "Heniyye'nin kanı henüz kurumadı. Defnedileli çok kısa bir süre oldu. Bu nedenle bu konuda bilimsel raporun çıkması için henüz erken. Biz de İran'daki kardeşlerimizi bekliyoruz, bakalım ne diyecekler." diye konuştu.

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Hamas’tan ‘suikast’ açıklaması! Dikkat çeken 4.kat detayı: Füze mi bomba mı?

Heniyye'nin Tahran ziyareti ve kaldığı mekanla ilgili de konuşan Kaddumi, "Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreninden döndük. Tören sonrası Heniyye ve İran İslami Şura Meclisi'nden törene katılanlar Cumhurbaşkanı ile akşam yemeğine davetliydi. Heniyye daha sonra Tahran'a geldiğinde sıklıkla kaldığı ikametgahına gitti." ifadelerini kullandı.

Hamas’tan ‘suikast’ açıklaması! Dikkat çeken 4.kat detayı: Füze mi bomba mı?

Söz konusu mekanın, başbakanlar ve dışişleri bakanları gibi üst düzey misafirlerin ağırlandığı bir yer olduğunu kaydeden Kaddumi, "Heniyye 4. katta kaldı. O katta başkaları da vardı yani sadece Heniyye'ye tahsis edilmiş değildi. Burası bizim ağırlandığımız devlete ait bir mekandı." diye konuştu.

Hamas’tan ‘suikast’ açıklaması! Dikkat çeken 4.kat detayı: Füze mi bomba mı?

New York Times'ın suikastla ilgili iddialarının doğruluğunu sorgulayan Kaddumi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"New York Times muhabiri acaba o bombayı kendisi mi yerleştirdi, yoksa hedef alınan mekanla ilgili ellerinde resmi ve fotoğraflı raporlar mı var? Bu mantıksız bir iddia ve hiçbir bilimsel veriye dayanmıyor. Ortaya attıkları hikaye tam bir saçmalık. Şehit (Heniyye), eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi öldüğünde de aynı yerde misafir edildi. O zaman suikast neden şimdi gerçekleşti? ABD'den yeşil ışık şimdi geldiği için mi, yoksa o vakit onu öldürmemeye dikkat ettikleri için mi?"

Kaddumi, halihazırda, İsrail'den uluslararası düzeyde nasıl hesap sorulacağıyla ve "ABD'nin arka çıktığı Siyonist varlığın bitmek tükenmek bilmeyen fanatizmine karşı" nasıl birlik olunacağıyla meşgul olunması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

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