Giriş Tarihi: 03.08.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
11:11
Ortadoğu’da tansiyon bir hayli yüksek! Dünya İran’ın hamlesine odaklandı: Gözler Tahran’a çevrildi
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye İran'ın başkenti Tahran'da yapılan suikast sonrası İran ile İsrail arasında tansiyon bir hayli yükseldi. İran Devlet Televizyonu, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak." açıklaması yaparak savaş imasında bulundu. İran lideri Ayetullah Hamaney de, "Siyonist rejim bitti" paylaşımını X'teki sosyal medya profiline sabitledi. İsrail ise savaş uçaklarını olası çatışmaya hazırlamaya başladı. Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı, Bakan Lloyd Austin'in 'İran tehditlerine karşı' İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak üzere bölgeye ek askeri kaynak konuşlandırma emri verdiğini duyurdu.