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Haberler Galeri Ortadoğu’da tansiyon bir hayli yüksek! Dünya İran’ın hamlesine odaklandı: Gözler Tahran’a çevrildi
Giriş Tarihi: 03.08.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 11:11

Ortadoğu’da tansiyon bir hayli yüksek! Dünya İran’ın hamlesine odaklandı: Gözler Tahran’a çevrildi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye İran'ın başkenti Tahran'da yapılan suikast sonrası İran ile İsrail arasında tansiyon bir hayli yükseldi. İran Devlet Televizyonu, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak." açıklaması yaparak savaş imasında bulundu. İran lideri Ayetullah Hamaney de, "Siyonist rejim bitti" paylaşımını X'teki sosyal medya profiline sabitledi. İsrail ise savaş uçaklarını olası çatışmaya hazırlamaya başladı. Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı, Bakan Lloyd Austin'in 'İran tehditlerine karşı' İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak üzere bölgeye ek askeri kaynak konuşlandırma emri verdiğini duyurdu.

Ortadoğu’da tansiyon bir hayli yüksek! Dünya İran’ın hamlesine odaklandı: Gözler Tahran’a çevrildi

İran ve İsrail arasında gerginlik zirve noktaya çıktı. İran medyasında savaş söylentileri sonrası İsrail savaş uçakları teyakkuza geçti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Lübnan'daki Hizbullah komutanı Fuad Şükür'e suikast sonrası İran ile İsrail arasında tansiyon yükseldi.

Ortadoğu’da tansiyon bir hayli yüksek! Dünya İran’ın hamlesine odaklandı: Gözler Tahran’a çevrildi

"ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE DÜNYA ÇOK ÖNEMLİ GELİŞMELERE SAHNE OLACAK"

İran medyasında yayın akışı kesilerek askeri marşlar yayınlanmaya başladı. İran Devlet Televizyonu, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak." açıklamasını yaparak İsrail'le savaş imasında bulundu.

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Ortadoğu’da tansiyon bir hayli yüksek! Dünya İran’ın hamlesine odaklandı: Gözler Tahran’a çevrildi

"SİYONİST REJİM BİTTİ"

İsmail Haniye suikastı sonrası İsrail'e misilleme sözü veren İran lideri Ayetullah Hamaney de, "Siyonist rejim bitti" paylaşımını X'teki sosyal medya profiline sabitledi.

Ortadoğu’da tansiyon bir hayli yüksek! Dünya İran’ın hamlesine odaklandı: Gözler Tahran’a çevrildi

"SAVAŞA HAZIR OL" EMRİ VERİLDİ

İran'daki askeri hareketlilik İsrail'i teyakkuza geçirdi. İsrail'de Demir Kubbe hava savunma sistemi aktifleştirilerek savaş uçağı pilotlarına "savaşa hazır ol" emri verildi.

Ortadoğu’da tansiyon bir hayli yüksek! Dünya İran’ın hamlesine odaklandı: Gözler Tahran’a çevrildi

ABD İSRAİL'E SAVAŞ UÇAĞI VE GEMİ GÖNDERECEK

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Bakan Lloyd Austin'in, olası İran saldırısına ilişkin İsrail'e ilave askeri destek göndermek üzere talimat verdiğini açıkladı.

Buna göre Pentagon, "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğini artırmak amacıyla bölgedeki Amerikan askeri varlığını güncel duruma göre yeniden düzenleyecek.

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