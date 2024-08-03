Ortadoğu’da tansiyon bir hayli yüksek! Dünya İran’ın hamlesine odaklandı: Gözler Tahran’a çevrildi

İran ve İsrail arasında gerginlik zirve noktaya çıktı. İran medyasında savaş söylentileri sonrası İsrail savaş uçakları teyakkuza geçti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Lübnan'daki Hizbullah komutanı Fuad Şükür'e suikast sonrası İran ile İsrail arasında tansiyon yükseldi.