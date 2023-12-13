İsrail algı operasyonu peşinde: Doktoru, sağlık personellerini ve hasta yakınlarını gözaltına almışlar!  İşte o kare

İşgalci İsrail, Gazze'ye hava saldırıları sonrasında karadan tanklarla işgale başlaması ardından birçok hastaneye operasyonlar düzenledi. Sivillerin sığındığı kimi hastanelerden sivilleri gözaltına almaya başlayan İsrail, Gazzeli sivil erkekleri "HAMAS üyeleri" olarak dünya kamuoyuna sunmaya da çalıştı. Ancak iç çamaşırına kadar soydukları, gözlerini ve ellerini bağladıkları erkeklerin akrabaları fotoğraflardan bu kişileri teşhis ederek İsrail'in gözaltına aldıkları erkeklerin sivil olduğunu belgeledi. Gözaltındaki Gazzeliler'den kimi esnaf, kimi doktor, kimi ise gazeteci çıktı. Hatta İsrail sivilleri Hamas üyesi olarak sunabilme adına çıplak sivillerin ellerine silah bile verdiği görüntülerle ispat edilmişti.

İSRAİL YANLISI HESAPLAR SERVİS ETTİ

İsrail yanlıları "HAMAS üyeleri yakalandı", "Teslim oluyorlar", "Yüzlerce Hamas teröristi teslim oldu. Terör ordusu çöküyor" diyerek Gazze'de gözaltına alınan Filistinli erkek sivillerin fotoğraf karelerini paylaşmaya da devam ediyor. En son ise İsrail askerleri tarafından binalar arasında bir çukur açılıp elleri bağlı bir şekilde çukurun içerisine oturtulan erkeklerin fotoğrafı "Teslim oluyorlar" denilerek İsrail hesapları tarafından servis edilmeye başlandı. Fotoğraf karesinde yer alan kişilerin sivil olduğu ise kısa sürede ortaya çıktı.

YİNE SİVİLLERİ GÖZALTINA ALDILAR: DOKTOR TEŞHİS EDİLDİ

İsrail'in "Hamas üyeleri" diye kaçırdığı sivillerden birinin Doktor Khalid Hamoda olduğu ortaya çıktı. İsrail yanlısı hesapların paylaştığı fotoğraf karesini gören ve kendisin de hocası olduğunu ifade ederek teşhis eden doktor Mustafa Adwan, X/Twitter hesabından fotoğraf karesini paylaşarak doktorun hangisi olduğunu ünlem işaretiyle belirtip "Şok oldum. Sevgili dostum, meslektaşım ve ameliyat akıl hocam Dr. Khalid Hamoda İsrail güçleri tarafından kaçırılıyor. Dr Khalid barışçıl, yetenekli ve kendini adamış bir cerrahtır. Yakın zamanda eşi ve kızı dâhil ailesinin neredeyse tamamını kaybetti" ifadelerini kullandı. Fotoğrafta yer alan sivil Gazzeli erkeklerin akıbeti ise henüz bilinmiyor. Gözaltına alınan sağlık personellerinin, hasta yakınlarının ve hastaneye sığınan sivillerin Beyt Lahya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nden gözaltına alındığı da iddia edildi. Doktorun ve sağlık personeli sivillerin hangi hastanenin personeli olduğu henüz bilinmiyor.

İŞKENCE, ŞİDDET, İNFAZ…

Ancak Gazze Sağlık Bakanlığı en son şu açıklamayı yapmıştı: "Bu gece işgal ordusu tüm erkek sağlık personelini, yaralıları, hastaları ve yerinden edilmişleri gözaltına alarak Gazze'nin kuzeyindeki Kamal Adwan Hastanesi dışında bilinmeyen bir yere götürdü. Gözaltına alınanlar işkence, şiddetli dayak ve aşırı soğuğa maruz bırakılarak sorguya çekildi. Birçok tutuklu serbest bırakılıp hastaneye geri dönmek zorunda kaldıktan sonra vuruldular ve 5 sağlık personeli ile yerinden edilmiş yaralılar yaralandı. İşgal güçleri halen hastaneyi kuşatıyor, içeriye ateş ve top mermisi atıyor, hareket etmeyi engelliyor, içeridekileri su, yiyecek ve elektrikten mahrum bırakıyor. Yoğun bakımdaki çocuklara sağlık ekipleri müdahale edemiyor, süt hazırlayacak su da bulunmuyor. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlarına çocukları, yaralıları ve sağlık personelini kurtarmak ve hastaneyi korumak için acilen harekete geçme çağrısında bulunuyoruz."







Gazze'de 21. yüzyılın utanç karesi! | Video