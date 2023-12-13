Video Dünya Gazze'de 21. yüzyılın utanç karesi! | Video
Gazze'de 21. yüzyılın utanç karesi! | Video

Gazze'de 21. yüzyılın utanç karesi! | Video

13.12.2023 | 10:59

Gazze'de 21. yüzyılın utanç karesi! Tek bir kareyle tüm gerçekler göz önüne serildi.

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