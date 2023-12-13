Gazze'de 21. yüzyılın utanç karesi! | Video
Gazze'de 21. yüzyılın utanç karesi! Tek bir kareyle tüm gerçekler göz önüne serildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:00
Gazze'de 21. yüzyılın utanç karesi! | Video 13.12.2023 | 10:59
07:41
00:53
00:59
ABD F-16 savaş uçağı Sarı Deniz’de düştü | Video 11.12.2023 | 16:13
00:58
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 ölü | Video 11.12.2023 | 16:15
00:51
İtalya’da trenler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı | Video 11.12.2023 | 12:29
17:02
05:44
Mekke’de sel: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video 11.12.2023 | 12:31
00:51
İtalya’da trenler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı | Video 11.12.2023 | 12:32
09:52
2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu | Video 11.12.2023 | 06:28
01:12
Arjantin’in yeni Devlet Başkanı Javier Milei göreve başladı | Video 11.12.2023 | 06:29
00:52
İsrail askerleri, Gazze'ye gelen yardım malzemelerini ateşe verdi | Video 10.12.2023 | 15:31
05:40
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 65. gün | Video 10.12.2023 | 13:33
00:31
03:26
İsrailli esir yakınları Tel Aviv’de protesto düzenledi | Video 10.12.2023 | 08:37
00:33
İngiltere Başbakanı Sunak ve Hollanda Başbakanı Rutte kapıda kaldı! 09.12.2023 | 14:38
06:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de basın mensuplarını sorularını yanıtladı 09.12.2023 | 10:59
00:15
Rusya’da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı | Video 08.12.2023 | 13:58
06:06
00:29
Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı! | Video 08.12.2023 | 10:15