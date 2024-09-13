İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü! Ayşenur Ezgi Eygi’nin otopsi raporu çıktı: Eygi’yi öldüren kurşun...

BİDEN'IN EYGİ'NİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül'de Beyaz Saray'dan New York'a doğru yola çıkmak üzere ayrılırken, İsrail askerlerince öldürülen Eygi ile ilgili soruya, "Öyle gözüküyor ki bu, bir kazaydı. (Kurşun) Yerden sekerek kazara onu vurmuş." yanıtını vermişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Eygi'nin ölümünün "trajik bir hatanın sonucu" olduğu iddia edilmişti.