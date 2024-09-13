Video Haber İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi İstanbul'da! | Video
İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi İstanbul'da! | Video

İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi İstanbul'da! | Video

13.09.2024 | 09:13

Filistin Adli Tıp Kurumunun Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için hazırladığı otopsi raporunda Eygi'yi başından hedef alan İsrail kurşununun "neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru isabet ettiği" belirtildi. Öte yandan Eygi'nin cenazesi İstanbul'a getirildi. İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından cenaze uçakla İzmir'e gönderilecek.

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