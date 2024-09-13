İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi İstanbul'da! | Video
Filistin Adli Tıp Kurumunun Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için hazırladığı otopsi raporunda Eygi'yi başından hedef alan İsrail kurşununun "neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru isabet ettiği" belirtildi. Öte yandan Eygi'nin cenazesi İstanbul'a getirildi. İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından cenaze uçakla İzmir'e gönderilecek.
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