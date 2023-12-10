İsrail askerlerinden skandal! Gazze’ye gelen yardım malzemelerini yaktılar

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren 18 bine yakın sivili katleden İsrail, Gazze'ye gelen yardımların geçişine sınırlı da olsa izin veriyor. Ancak yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmaması için kan donduran yöntemlere başvuruyor.

İsrail askerleri, Gazze'ye gelen yardım malzemelerini ateşe verdi | Video

Gazze'de ekmek, ilaç, su gibi temel yaşam malzemelerine olan ihtiyacı karşılamak için gönderilen yardımların sınırlı da olsa geçişine izin veriliyor. Ancak İsrail askerleri bu geçiş sırasında bile acımasızlığını göstermeyi sürdürüyor.