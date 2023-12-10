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Giriş Tarihi: 10.12.2023 16:33 Son Güncelleme: 10.12.2023 17:02

İsrail askerlerinden skandal! Gazze'ye gelen yardım malzemelerini yaktılar

Yaklaşık 18 bin Filistinliyi vahşice katleden İsrail askerleri acımasızlıkta sınır tanımıyor. Gazze'ye gelen yardım tırlarını açan İsrail askerlerinin malzemeleri yaktıkları anlar, sosyal medyada gündem oldu.

İsrail askerlerinden skandal! Gazze’ye gelen yardım malzemelerini yaktılar

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren 18 bine yakın sivili katleden İsrail, Gazze'ye gelen yardımların geçişine sınırlı da olsa izin veriyor. Ancak yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmaması için kan donduran yöntemlere başvuruyor.

İsrail askerleri, Gazze'ye gelen yardım malzemelerini ateşe verdi | Video

Gazze'de ekmek, ilaç, su gibi temel yaşam malzemelerine olan ihtiyacı karşılamak için gönderilen yardımların sınırlı da olsa geçişine izin veriliyor. Ancak İsrail askerleri bu geçiş sırasında bile acımasızlığını göstermeyi sürdürüyor.

İsrail askerlerinin yardım tırlarını yağmalamaya başladığı bilinirken sosyal medyaya düşen bir görüntü 'Bu kadarına da pes' dedirtti.

İsrail askerlerinin yardım tırlarında yer alan ürünleri yaktıkları ve bunu yaparken de eğlendikleri anlara ilişkin görüntüler tepki topladı.

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İsrail askerlerinden skandal! Gazze'ye gelen yardım malzemelerini yaktılar
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