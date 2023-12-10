Video Dünya İsrail askerleri, Gazze'ye gelen yardım malzemelerini ateşe verdi | Video
İsrail askerleri, Gazze'ye gelen yardım malzemelerini ateşe verdi | Video

İsrail askerleri, Gazze'ye gelen yardım malzemelerini ateşe verdi | Video

10.12.2023 | 15:31

İsrail askerlerinin Gazze'ye gelen yardım tırlarını açtıkları ve içerisinde yer alan malzemeleri yaktıkları anlar büyük tepki çekti.

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