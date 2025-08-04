İsrail’de Netanyahu isyanı

Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ülkesinden tepkiler sürüyor. İsrailli esir ailelerine göre Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletme planıyla ülkeyi felakete sürüklüyor. İsrail'de yüzlerce eski üst düzey güvenlik yetkilisi, Gazze Şeridi'ne saldırıların son bulması adına Netanyahu'ya baskı yapması için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu. Eski Şin-Bet Başkanı Ami Ayalaon da "İsrail Gazze'de haklı bir savaş yürütmüyor" dedi. İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid de Netanyahu hükümetinin ülkeyi Gazze Şeridi'nde "sonu gelmez bir savaşa" sürüklediği uyarısında bulundu.