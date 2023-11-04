Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail'in katliamı ABD'de protesto edildi! " Bugün kaç çocuk öldürdünüz?"
Giriş Tarihi: 4.11.2023 12:13

İsrail'in katliamı ABD'de protesto edildi! " Bugün kaç çocuk öldürdünüz?"

İsrail 29 gündür Gazze'de adeta insanlık katliamı yapıyor. Kadın, çocuk dinlemeden sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail, binlerce Filistinli'nin hayatını kaybetmesine neden oldu. ABD, İsrail'in bu katliamına sessiz kalırken, ABD vatandaşları ise sokaklara döküldü. New York'ta İsrail terörünü protesto edenler, "İsrail bombalıyor, parasını ABD ödüyor. Söylesenize bugün kaç çocuk öldürdünüz?" sloganları attı.

İsrail’in katliamı ABD’de protesto edildi! Bugün kaç çocuk öldürdünüz?

İsrail 7 Ekim'den bu yana acımazsızca saldırdığı Gazze'de, kadın, çocuk demeden binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Hastanelere bile bomba atan İsrail'e karşı Batı sessizliğini koruyor. ABD Başkanı Biden da İsrail'e giderek adeta katliama destek verdi. Ancak ABD vatandaşları New York'ta İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı protesto etti.

BİNLERCE KİŞİ HEM ABD'Yİ HEM İSRAİL'İ BÖYLE PROTESTO ETTİ
New York'ta bir araya gelenler, İsrail'in katliamını protesto etti. Protestocular, "İsrail bombalıyor, parasını ABD ödüyor. Söylesenize bugün kaç çocuk öldürdünüz?" sloganları attı.

İsrail dünya çapında protesto ediliyor | Video

STARBUCKS'A BOYKOT

Öte yandan İsrail'e destek veren kahve zinciri Starbucks'a da protestolar devam ediyor. ABD'de toplanan kalabalık, "Starbucks starbucks saklanamazsın. İçeceklerini soykırım için yapıyorsun." sloganları attı.

ÖNCE AMBULANS KONVOYU ŞİMDİ DE ÇOCUK HASTANESİ…
İsrail, katliama doymadı. 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 9 binden fazla Filistinliyi hayattan kopardı. Dün, yaraları Şifa Hastanesi'nden Refah'a taşıyan ambulans konvoyunu bombaladı. Katliamda, 13'den fazla can kaybının yaşandığı açıklandı. Bu sabah ise katil İsrail, Gazze'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'ni hedef aldı. Ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.

İsrail katliama doymuyor! Önce ambulans konvoyu şimdi de çocuk hastanesi…

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail'in katliamı ABD'de protesto edildi! " Bugün kaç çocuk öldürdünüz?"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA