İsrail'in katliamı ABD'de protesto edildi! " Bugün kaç çocuk öldürdünüz?"

İsrail 7 Ekim'den bu yana acımazsızca saldırdığı Gazze'de, kadın, çocuk demeden binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Hastanelere bile bomba atan İsrail'e karşı Batı sessizliğini koruyor. ABD Başkanı Biden da İsrail'e giderek adeta katliama destek verdi. Ancak ABD vatandaşları New York'ta İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı protesto etti.