İsrail'in katliamı ABD'de protesto edildi! "Bugün kaç çocuk öldürdünüz?" | Video

İsrail 29 gündür Gazze'de adeta insanlık katliamı yapıyor. Kadın, çocuk dinlemeden sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail, binlerce Filistinli'nin hayatını kaybetmesine neden oldu. ABD, İsrail'in bu katliamına sessiz kalırken, ABD vatandaşları ise sokaklara döküldü. New York'ta İsrail terörünü protesto edenler, "İsrail bombalıyor, parasını ABD ödüyor. Söylesenize bugün kaç çocuk öldürdünüz?" sloganları attı.