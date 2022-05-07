İstihbarat savaşları büyüyor! Bir Rus gemisi daha ABD yardımıyla batırıldı

Ukraynalı vekil Oleksiy Goncharenko da Telegram sayfasından geminin son durumuna ilişkin bazı bilgiler paylaştı. Gemiyi Neptün füzeleriyle vurduklarını iddia eden Ukraynalı vekil; geminin ağır hasar aldığını, şu an için batmadığını belirterek "Ama şimdilik" notunu düştü.

Konu ile alakalı her iki ülkeden açıklama gelmezken, Amiral Makarov'un vurulmasında da ABD istihbaratının etkili olduğu söylendi.

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