Rus generallerin suikastı iddiası olay yaratmıştı… Pentagon’dan flaş açıklama!

Rusya Ukrayna savaşında, Ukrayna ordusunun en büyük destekçisi olarak bilinen ABD ile ilgili gündeme gelen bir iddia büyük yankı uyandırmıştı. ABD'li gazete New York Times, ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde Ukrayna'ya sağlanan istihbarat desteğinin arka planını açıklamıştı.

Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya olan desteğini sık sık dile getiren ve silah yardımında bulunan ABD'nin, Rus generallerin suikastında da parmağı olduğu iddiası, dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

"SUİKASTLARIN ARDINDA ABD VAR" İDDİASI

Saldırılarda 12 Rus generalin, Ukrayna kuvvetlerince öldürüldüğü gündeme gelirken bunun arkasında ABD'nin Ukrayna'ya Rus birliklerinin beklenen hareketleri, lokasyonları ve Rusya'nın mobil askeri merkezlerine ilişkin diğer detaylar konusunda bilgi sağladığı olduğu söylenmişti.