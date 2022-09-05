İsveç’te Türkiye paniği: Onlara boyun eğdik!

İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun Türkiye tarafından veto edilmesinin ardından Madrid'de kritik bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma ile İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin tüm taleplerini yerine getireceğini taahhüt etmişti.
TÜRKİYE'NİN ZAFERİ RAHATSIZ ETTİ
Varılan anlaşmalar, "Türkiye'nin zaferi" olarak nitelendirilirken İsveç'te yeni bir tartışma daha gündeme geldi.
11 Eylül'de NATO anlaşması için sandık başına gidilecek ülkede bir kez daha Türkiye huzursuzluğu baş gösterdi. Ülke basınında yer alan haberlere göre muhalefet partileri, yürütülen süreçte Türkiye'nin hakimiyetine tepki gösterdi.
Terör örgütlerine verdiği desteği sona erdirme sözünü veren İsveç hükümetini, bu nedenle eleştirmeye devam eden muhalefet partiler anlaşmaya imza atan Sosyal Demokratlar'a ateş püskürdü.
Daha önce terör örgütü PKK'nın paçavralarıyla poz verdiği bilinen Gunnarsson, 11 Eylül'deki seçim öncesinde açıklamalarda bulundu. Gunnarsson, "Hükümetin basitçe Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son hafta ve aylardaki taleplerine boyun eğmesi çok endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.