İsveç’te Türkiye paniği: Onlara boyun eğdik!

İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun Türkiye tarafından veto edilmesinin ardından Madrid'de kritik bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma ile İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin tüm taleplerini yerine getireceğini taahhüt etmişti.

TÜRKİYE'NİN ZAFERİ RAHATSIZ ETTİ

Varılan anlaşmalar, "Türkiye'nin zaferi" olarak nitelendirilirken İsveç'te yeni bir tartışma daha gündeme geldi.