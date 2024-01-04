Katil İsrail, Batı Şeria’da mülteci kamplarına baskınlarını sürdürüyor

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim ile kentteki Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarına yönelik baskınlarını ikinci günde de sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, dün başlattığı baskınlarını bugün birkaç mahalleyi kapsayacak şekilde genişletti.

Bölgede patlama seslerinin yanı sıra zaman zaman silahlı çatışma sesleri de duyuluyor.