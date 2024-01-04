Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Katil İsrail, Batı Şeria'da mülteci kamplarına baskınlarını sürdürüyor
Giriş Tarihi: 4.1.2024 10:32 Son Güncelleme: 4.1.2024 10:33

Katil İsrail, Batı Şeria'da mülteci kamplarına baskınlarını sürdürüyor

İsrail ordusu bir yandan Gazze'de soykırıma devam ederken diğer yandan da işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürüyor. Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim ile kentteki Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarına yönelik baskınlar ikinci günde de devam etti. Görgü tanıkları, dün başlayan baskınların birkaç mahalleyi kapsayacak şekilde genişlediğini aktardı.

AA
Katil İsrail, Batı Şeria’da mülteci kamplarına baskınlarını sürdürüyor

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim ile kentteki Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarına yönelik baskınlarını ikinci günde de sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, dün başlattığı baskınlarını bugün birkaç mahalleyi kapsayacak şekilde genişletti.

Bölgede patlama seslerinin yanı sıra zaman zaman silahlı çatışma sesleri de duyuluyor.

İsrail güçleri kuşatma altına aldığı Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında altyapıya ve Filistinlilere ait mülklere zarar vermeyi sürdürüyor.

Öte yandan İsrail güçlerine ait insansız hava aracının Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir alanı bombaladığı, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Filistinli sosyal medya kullanıcıları, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki evlerin, iş yerlerinin ve altyapının yıkımına ilişkin görüntüler paylaştı.

İsrail askerleri ayrıca Nur Şems Kampı'ndan çok sayıda Filistinliyi bir alanda toplayarak sorguladı.

ABD’den alçak Gazze açıklaması! Soykırım sözleri olay yarattı, Biden güvence verdi İsrail Yüksek Mahkemesi'nden Netanyahu kararı: O yasayı erteledi! İşte Gazze’deki soykırımın resmi

ARKADAŞINA GÖNDER
Katil İsrail, Batı Şeria'da mülteci kamplarına baskınlarını sürdürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA