ABD’den alçak Gazze açıklaması! Soykırım sözleri olay yarattı, Biden güvence verdi

Bunun yanı sıra "soykırım" suçlamasının çok ağır bir insanlık suçu olduğunu ve bu kelimenin kolaylıkla kullanılmaması gerektiğini ifade eden Miller, "ABD ile ilgili olarak da şunu söyleyebilirim ki biz soykırım olarak tanımlanabilecek eylemler görmüyoruz." dedi.