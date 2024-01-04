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Giriş Tarihi: 04.01.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 10:04

ABD’den alçak Gazze açıklaması! Soykırım sözleri olay yarattı, Biden güvence verdi

İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken, en büyük destekçisi ABD'den tutarsız açıklamalar geliyor. Bir yandan artan uluslararası baskılar nedeniyle "İsrail'i kınıyoruz" açıklamaları yapan ABD, diğer yandan İsrail'le olan iş birliğine devam ediyor. Yeni bir açıklama daha yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, tepki çeken bir Gazze yorumunda bulundu.

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ABD’den alçak Gazze açıklaması! Soykırım sözleri olay yarattı, Biden güvence verdi

ABD yönetimi, "soykırım" suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanında (UAD) aleyhinde dava açılan İsrail'in Gazze'deki eylemlerini ve saldırılarını "soykırım" olarak görmediğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde ABD'nin İsrail aleyhine açılan davayla ilgili duruşunu değerlendirdi.

ABD’den alçak Gazze açıklaması! Soykırım sözleri olay yarattı, Biden güvence verdi

"GAZZE'DE SOYKIRIM YOK!"

Bir gazetecinin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhinde UAD'de açtığı davaya Türkiye'nin de destek verdiğini hatırlatarak, ABD yönetiminin bundan sonra ne yapacağını sorması üzerine Miller, sürece dahil olmayacaklarını söyledi.

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ABD’den alçak Gazze açıklaması! Soykırım sözleri olay yarattı, Biden güvence verdi

Bunun yanı sıra "soykırım" suçlamasının çok ağır bir insanlık suçu olduğunu ve bu kelimenin kolaylıkla kullanılmaması gerektiğini ifade eden Miller, "ABD ile ilgili olarak da şunu söyleyebilirim ki biz soykırım olarak tanımlanabilecek eylemler görmüyoruz." dedi.

ABD’den alçak Gazze açıklaması! Soykırım sözleri olay yarattı, Biden güvence verdi

"GÖNÜLLÜ GÖÇE KARŞIYIZ"

Miller, Gazze'deki insani krizle ilgili endişelerini dile getirdiklerini, Filistinlilerin yerlerinden edilmesine net bir şekilde karşı çıktıklarını ve bu konuları bir öncelik olarak gördüklerini de sözlerine ekledi.

ABD’den alçak Gazze açıklaması! Soykırım sözleri olay yarattı, Biden güvence verdi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde, konuyla ilgili değerlendirmesinde, Güney Afrika'nın UAD'ye başvurusunun "temelsiz olduğunu ve gerçeklere dayanmadığını" savundu.

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