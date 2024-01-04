Giriş Tarihi: 04.01.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
10:04
ABD’den alçak Gazze açıklaması! Soykırım sözleri olay yarattı, Biden güvence verdi
İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken, en büyük destekçisi ABD'den tutarsız açıklamalar geliyor. Bir yandan artan uluslararası baskılar nedeniyle "İsrail'i kınıyoruz" açıklamaları yapan ABD, diğer yandan İsrail'le olan iş birliğine devam ediyor. Yeni bir açıklama daha yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, tepki çeken bir Gazze yorumunda bulundu.