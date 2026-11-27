Katil İsrail'den küstah pişkinlik: Siyonist medyadan Gürcistan'daki polis şiddetine destek!
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yendiği karşılaşma Gürcistan polisinin skandallarına sahne oldu. Gürcistan polisi Türk taraftarlara karşı şiddet ve sert müdahalede bulundu. Siyonist medya ise Beşiktaş taraftarının Filistin bayrağı açmasını 'provokasyon' olarak niteledi. Gürcistan polisine destek veren veren siyonist basın, olayların başlangıcını "Beşiktaş taraftarları sandalyeleri yerinden söküp Gürcistan polisine fırlatmaya başladı" şeklinde servis etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva, Gürcistan'da karşı karşıya geldi. Batumi Stadyumu'nda oynanan maç 25. dakikada yaşanan olaylar nedeniyle durdu.
Beşiktaş maçı 25. dakikada hakemler tarafından durduruldu. Gürcü polisleri Beşiktaş taraftarlarına şiddet uyguladı. Gürcü polisinin stadyum dışındaki olaylarda attığı yumruk sonrası bir taraftarın bayıldığı gözlemlendi. Öte yandan Gürcü polisi, tribündeki Beşiktaş taraftarına karşı biber gazı kullandı.
SİYONİST MEDYADAN PROVOKASYON
Gürcistan'da yaşanan skandal sonrası Türkiye tek yürek olurken, kulüplerden peş peşe Beşiktaş'a destek paylaşımı geldi. Dünyanın gözü önünde, televizyon ekranlarından açık gerçeklere rağmen siyonist medya bir kez daha provokasyona soyundu.
İsrail'in önde gelen haber portallarından N12, Beşiktaşlı taraftarların galibiyet sevincini Filistin'e destek mesajları içeren pankartlarla kutlamasını haberleştirdi. Haberde, siyah-beyazlı taraftarların stadyuma getirdiği Filistin yanlısı pankartlara dikkat çekildi. Galibiyet sevincini "UEFA kurallarına karşı düzenlenen protesto" olarak nitelendirdiler.
Gürcistan polisinden Beşiktaş taraftarına şiddet!
N12'nin haberinde, Beşiktaşlı futbolcuların maçın ardından taraftarların açtığı Filistin'e destek içeren pankartın önünde fotoğraf çektirdiği belirtildi.