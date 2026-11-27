POLİS ŞİDDETİNE DESTEK

Siyonist YNET ise haberinde, Gürcistan polisinin şiddetine "Tribünlerde büyük bir kargaşa çıktı" dedi. YNET, "Beşiktaş taraftarları sandalyeleri yerinden söküp Gürcistan polisine fırlatmaya başladı. Beşiktaş oyuncuları taraftarları sakinleştirmeye çalıştı, ancak hakem maçı durdurup oyuncuları soyunma odasına götürmeye karar verdi." ifadelerine yer verdi.

ÖMER ÇELİK: BEŞİKTAŞ TARAFTARI İNSANLIĞIN SESİ OLMUŞTUR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürcistan'da yaşanan olaylar sonrası bir açıklama yaptı.

Ömer Çelik açıklamasında, "Gürcistan'da oynanan maçta "FİLİSTİN'e ÖZGÜRLÜK" pankartı ve FİLİSTİN BAYRAĞI açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddet kabul edilemez. Beşiktaş taraftarı insanlık ittifakı adına konuşmuş ve insanlığın sesi olmuştur. İsrail takımının saha içindeki tahriklerini şiddetle kınıyoruz. Olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan; Beşiktaş, Gürcistan'da yaşanan olaylar sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Serdal Adalı ile görüştüğünü açıkladı.