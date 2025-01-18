Katil İsrail'in son çırpınışları! Netanyahu'dan ateşkes için yeni şart: Taslakta ilerlemeyiz
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenirken soykırımcı Netanyahu, katliamlarını sürdürmek için son kozlarını oynamaya çalışıyor. Ateşkes anlaşması hakkında konuşan Netanyahu, "Anlaşmaya varıldığı üzere serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar taslakta ilerlemeyeceğiz" dedi.
İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu anlaşmaya ilişkin yaptığı yeni açıklamada, Hamas'ın serbest bırakılacak ilk esirlerin isimlerini kendilerine iletmediğini iddia etti.
"SORUMLULUK HAMAS'A AİT"
Netanyahu, "Anlaşmaya varıldığı üzere serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar taslakta ilerlemeyeceğiz. İsrail anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyecektir. Tek sorumluluk Hamas'a aittir" ifadelerini kullandı.
Anlaşmaya göre Hamas'ın esirlerin isimlerini serbest bırakılmalarından en az 24 saat önce bildirmesi gerekiyor.
ATEŞKESİN İLK GÜNÜNDE 3 İSRAİLLİ ESİRİN SERBEST BIRAKILACAĞI AÇIKLANMIŞTI
Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak saat 08.30'da (TSİ 09.30) uygulamaya geçeceği açıklanmıştı.
Ateşkesin ilk gününde, İsrail hapishanelerindeki 90'ın üzerinde Filistinli esire karşılık Hamas'ın 3 İsrailli esiri serbest bırakacağı bildirilmişti.