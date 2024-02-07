Katliama destek pahalı mal oldu! McDonald’s verileri açıkladı: Satışlarda dikkat çeken düşüş

McDonald's, 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, McDonald's'ın gelirinin geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 6,41 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Şirket, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 5,9 milyar dolarlık gelir elde etmişti.
ŞİRKETİN HİSSELERİ GERİLEDİ
Söz konusu dönemde yaşanan artışa rağmen McDonald's'ın geliri 6,45 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında kaldı. Şirketin hisseleri, bilançosunu açıklaması sonrasında yüzde 4'e yakın geriledi.
İSRAİL'E DESTEK VEREN ULUSLARARASI FİRMALAR BOYKOT EDİLİYOR
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot edilmeye ve protestolara uğramaya başlamıştı.
ABD'li restoran zinciri McDonald's ve kahve zinciri Starbucks protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Batılı markalar arasında yer almıştı.
İsrail'e destek açıklamasının yanı sıra McDonald's İsrail şirketinin, İsrail askerlerine bedava yemek dağıtacağını açıklaması büyük tepki toplamıştı.
İSRAİL ASKERLERİNE BEDAVA YEMEK
Dünyanın farklı ülkelerindeki McDonald's şirketleri de İsrail askerlerine dağıtılan bedava yemeğin, McDonald's İsrail'in tasarrufunda olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.
McDonald's Türkiye ise "başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savaş mağduru olan Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım desteğini sunacağını" duyurmuştu.
STARBUCKS DA ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR NEDENİYLE SATIŞ BEKLENTİLERİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ
Protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan ABD'li kahve zinciri Starbucks da kısmen Orta Doğu'daki mağazalardaki satışların olumsuz etkilenmesi nedeniyle yıllık satış tahminini düşürmüştü.
Şirketin geçen hafta açıkladığı bilançosunda, Starbucks'ın 31 Aralık 2023'te sona eren çeyrekte gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 9,4 milyar dolara çıktığı bildirilmişti.