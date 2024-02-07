Katliama destek pahalı mal oldu! McDonald’s verileri açıkladı: Satışlarda dikkat çeken düşüş

İSRAİL ASKERLERİNE BEDAVA YEMEK

Dünyanın farklı ülkelerindeki McDonald's şirketleri de İsrail askerlerine dağıtılan bedava yemeğin, McDonald's İsrail'in tasarrufunda olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.

McDonald's Türkiye ise "başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savaş mağduru olan Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım desteğini sunacağını" duyurmuştu.

STARBUCKS DA ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR NEDENİYLE SATIŞ BEKLENTİLERİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan ABD'li kahve zinciri Starbucks da kısmen Orta Doğu'daki mağazalardaki satışların olumsuz etkilenmesi nedeniyle yıllık satış tahminini düşürmüştü.

Şirketin geçen hafta açıkladığı bilançosunda, Starbucks'ın 31 Aralık 2023'te sona eren çeyrekte gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 9,4 milyar dolara çıktığı bildirilmişti.