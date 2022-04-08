Bir saniye sonrası felaket! Kargo uçağı ortadan ikiye bölündü; korku dolu anlar kamerada

Almanya merkezli kargo şirketi DHL'ye ait Boeing 757 tipi kargo uçağında, Juan Santamaria Havalimanından kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi. Mekanik arıza yaşadığı belirtilen uçak, 25 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Havalimanına acil iniş yapan uçak, pist sonunda dönerek kırıma uğradı. İkiye bölünen uçakta bulunan 2 mürettebat üyesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
MÜRETTEBAT UYARMIŞ
Mürettebatın, yetkilileri "hidrolik bir sorun" konusunda uyardığı belirtilirken, kaza ülkenin en büyük havaalanındaki operasyonların aksamasına neden oldu.
Kosta Rika'da korku dolu dakikalar: Acil iniş yapan kargo uçağının ikiye bölündüğü anlar kamerada | Video