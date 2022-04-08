Bir saniye sonrası felaket! Kargo uçağı ortadan ikiye bölündü; korku dolu anlar kamerada

MÜRETTEBAT UYARMIŞ

Mürettebatın, yetkilileri "hidrolik bir sorun" konusunda uyardığı belirtilirken, kaza ülkenin en büyük havaalanındaki operasyonların aksamasına neden oldu.

Kosta Rika'da korku dolu dakikalar: Acil iniş yapan kargo uçağının ikiye bölündüğü anlar kamerada | Video