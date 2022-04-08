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Giriş Tarihi: 8.4.2022 10:37 Son Güncelleme: 8.4.2022 11:03

Bir saniye sonrası felaket! Kargo uçağı ortadan ikiye bölündü; korku dolu anlar kamerada

İHA
Bir saniye sonrası felaket! Kargo uçağı ortadan ikiye bölündü; korku dolu anlar kamerada

Almanya merkezli bir uçak, Kosta Rika'dan havalandıktan 25 dakika sonra arızalanarak başkent San Jose'ye inmek zorunda kaldı. İniş yapan uçak ikiye bölündü. Uçaktaki personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Almanya merkezli kargo şirketi DHL'ye ait Boeing 757 tipi kargo uçağında, Juan Santamaria Havalimanından kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi. Mekanik arıza yaşadığı belirtilen uçak, 25 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Havalimanına acil iniş yapan uçak, pist sonunda dönerek kırıma uğradı. İkiye bölünen uçakta bulunan 2 mürettebat üyesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MÜRETTEBAT UYARMIŞ

Mürettebatın, yetkilileri "hidrolik bir sorun" konusunda uyardığı belirtilirken, kaza ülkenin en büyük havaalanındaki operasyonların aksamasına neden oldu.

Kosta Rika'da korku dolu dakikalar: Acil iniş yapan kargo uçağının ikiye bölündüğü anlar kamerada | Video

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Bir saniye sonrası felaket! Kargo uçağı ortadan ikiye bölündü; korku dolu anlar kamerada
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