Video Dünya Kosta Rika'da korku dolu dakikalar: Acil iniş yapan kargo uçağının ikiye bölündüğü anlar kamerada | Video
Kosta Rika'da korku dolu dakikalar: Acil iniş yapan kargo uçağının ikiye bölündüğü anlar kamerada | Video

Kosta Rika'da korku dolu dakikalar: Acil iniş yapan kargo uçağının ikiye bölündüğü anlar kamerada | Video

08.04.2022 | 10:38

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Alman kargo şirketi DHL'ye ait bir uçak, Kosta Rika'nın başkenti San Jose'deki havaalanına acil iniş yaptıktan sonra parçalanarak ikiye ayrıldı.

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Almanya merkezli kargo şirketi DHL'ye ait Boeing 757 tipi kargo uçağında, Juan Santamaria Havalimanından kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi. Mekanik arıza yaşadığı belirtilen uçak, 25 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldı. Havalimanına acil iniş yapan uçak, pist sonunda dönerek kırıma uğradı. İkiye bölünen uçakta bulunan 2 mürettebat üyesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mürettebatın, yetkilileri "hidrolik bir sorun" konusunda uyardığı belirtilirken, kaza ülkenin en büyük havaalanındaki operasyonların aksamasına neden oldu.

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