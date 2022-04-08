Kosta Rika'da korku dolu dakikalar: Acil iniş yapan kargo uçağının ikiye bölündüğü anlar kamerada | Video
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Alman kargo şirketi DHL'ye ait bir uçak, Kosta Rika'nın başkenti San Jose'deki havaalanına acil iniş yaptıktan sonra parçalanarak ikiye ayrıldı.
Mürettebatın, yetkilileri "hidrolik bir sorun" konusunda uyardığı belirtilirken, kaza ülkenin en büyük havaalanındaki operasyonların aksamasına neden oldu.