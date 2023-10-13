Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve diğer Filistinli grupların, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı ardından bölgede 'savaş' ilan eden İsrail Gazze'yi tam abluka altına aldı.
Su, gıda, yakıt ve insani malzemelerin Gazze' girişine engel olan İsrail adeta insanlık suçu işliyor. Çatışmasının 7. gününde de sivilleri hedef alan İsrail güçleri Gazze'yi art arda bombalamaya devam ederken bölgeden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor.
Kutsal toprakta Filistin Hutbesi: Kabe İmamı dua ederken gözyaşlarına hakim olamadı
KABE İMAMI DUA EDERKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
İsrail'in saldırısı altındaki Filistinliler için dua eden Mekke'deki Harem-i Şerif İmamı Şeyh Usame Hayyat duygusal anlar yaşandı. Kabe İmamı Hayyat dua ederken gözyaşlarına hakim olamadı.