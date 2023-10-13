Kutsal toprakta Filistin Hutbesi: Kabe İmamı dua ederken gözyaşlarına hakim olamadı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve diğer Filistinli grupların, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı ardından bölgede 'savaş' ilan eden İsrail Gazze'yi tam abluka altına aldı.

Su, gıda, yakıt ve insani malzemelerin Gazze' girişine engel olan İsrail adeta insanlık suçu işliyor. Çatışmasının 7. gününde de sivilleri hedef alan İsrail güçleri Gazze'yi art arda bombalamaya devam ederken bölgeden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor.