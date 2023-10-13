Kutsal toprakta Filistin Hutbesi: Kabe İmamı dua ederken gözyaşlarına hakim olamadı
İsrail'in saldırısı altındaki Filistinliler için dua eden Mekke'deki Harem-i Şerif İmamı Şeyh Usame Hayyat duygusal anlar yaşandı. Kabe İmamı Hayyat dua ederken gözyaşlarına hakim olamadı.
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