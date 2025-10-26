Maduro: ABD yeni bir savaş icat ediyor

ABD'nin açıklamaları ve hamleleri sonrası Karayipler'de tansiyon zirveye çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde Venezuela'ya yönelik çıkışları, Latin Amerika'da gerilimi tırmandırdı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliğine ilişkin "Yeni sonsuz bir savaş icat ediyorlar. Bir daha asla savaşa karışmayacaklarına söz vermişlerdi ama şimdi bizlerin engelleyebileceği yeni bir savaş uyduruyorlar" dedi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise Karayipler'deki askeri hareketliliğe işaret ederek, ABD'ye Latin Amerika'daki askeri müdahale stratejisinden vazgeçmesi çağrısında bulundu. ABD Savunma Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gerald R. Ford uçak gemisinin, ABD Güney Komutanlığı sorumluluk alanına sevk edildiğini duyurmuştu. CNN'de yer alan haberde Trump'ın, Venezuela sınırları içinde bulunduğu belirtilen "kokain üretim tesislerini ve uyuşturucu kaçakçılığı hatlarını" hedef almayı düşündüğü kaydedildi.