Maduro F-16’larla Trump’a meydan okudu

ABD Savunma Bakanlığı, Venezuela'ya ait iki F-16 askeri uçağın uluslararası sularda bulunan bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "Venezuela'yı yöneten kartel" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Bu son derece kışkırtıcı hareket, narko-terörle mücadele operasyonlarımıza müdahale etmek için tasarlandı" ifadelerine yer verildi. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. Maduro ise ulusal savunma sistemini güçlendirmek amacıyla Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'nün genişletilmesi için yeni seferberlik ilan etti.