Maduro’dan Trump’a sert tepki: “ABD destekli darbelere karşıyız”

ABD Başkanı Trump, 14 Ekim'de Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiğini ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Maduro, geçmişte ABD'nin Afganistan, Irak ve Libya'da yürüttüğü askeri operasyonların başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlatarak, "Rejim değişikliklerine hayır. Bu örgütün eliyle kaybolan 30 bin kişiyi, Arjantin'deki darbeleri, Şili'de (Augusto) Pinochet'in darbesini ve öldürülen ya da kaybolan 5 bin kişiyi hatırlatan CIA destekli darbelere hayır."dedi.

Trump, "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle CIA'ya, Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğrulamıştı.

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.