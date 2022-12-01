Masada diplomasi sahada taarruz! 3 kritik hedef belirlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pençe Kılıç Harekâtı'na devam ediyor. Operasyonun kara bölümü için hazıklıklar tamamlandı. TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun ilk hedefinde Fırat Nehri'nin batısındaki Tel Rıfat, Münbiç, PKK/YPG terör örgütünün merkezi olan Ayn el Arap var.