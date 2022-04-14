’Moskova’ vuruldu mu? Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar; Yılan Adası ile bir ilişki var...

YILAN ADASI'NDA NE OLMUŞTU?

Savaşın ilk günlerinde Ukrayna'ya bağlı Yılan Adası'nı teslim etmek istemeyen 13. askerin hayatını kaybedişleri tüm dünyayı derinden sarsmıştı. Askerler, kendilerini kuşatan Rus askerlerine cesurca direnmiş ve sonra da ağır bombardımana maruz kalmışlardı. Ancak 13'ünün de öldüğü düşünülen askerlerin Rus birlikleri tarafından esir aldığı ve hepsinin hayatta olduğu ortaya çıkmıştı.