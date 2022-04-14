Ukrayna: "Rus kruvazör gemisini vurduk" dedi, Rusya'dan açıklama geldi | Video

Ukrayna makamları Neptun füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova adlı kruvazör gemisini vurduklarını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise kruvazör gemisinde çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak ettiğini ve ağır hasar meydana geldiğini bildirdi.