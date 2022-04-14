Ukrayna: "Rus kruvazör gemisini vurduk" dedi, Rusya'dan açıklama geldi | Video

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ABD'de yeni George Floyd vakası! Polis yerde siyahi genci başından vurdu 14.04.2022 | 07:33
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Zelenskiy: "Rusya fosfor bombası kullanıyor" | Video 13.04.2022 | 15:06
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İsrail güçleri 1 Filistinliyi öldürdü, 20 kişiyi yaraladı | Video 13.04.2022 | 13:22
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Biden'dan Rus mevkidaşı Putin'e "soykırım" suçlaması | Video 13.04.2022 | 12:17
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Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktı | Video 13.04.2022 | 12:09
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Güney Afrika’yı sel vurdu: 45 ölü | Video 13.04.2022 | 08:42
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Videoda dikkat çeken ayrıntı! Rus konvoyu başka bir ülkeye ilerliyor | Video 12.04.2022 | 15:13
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Lübnan’da patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 12.04.2022 | 12:52
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Rus askerlerinin çekildiği Gostomel’de geriye bir enkaz kaldı | Video 12.04.2022 | 12:25
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Rögar kapakları bir anda patladı! New York'ta "bomba" paniği | Video 11.04.2022 | 13:19
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Kiev'e bağlı Gorenka köyü harabeye döndü | Video 11.04.2022 | 12:30
Ukrayna makamları Neptun füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova adlı kruvazör gemisini vurduklarını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise kruvazör gemisinde çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak ettiğini ve ağır hasar meydana geldiğini bildirdi.