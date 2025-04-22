Netanayahu katliama devam mesajını yineledi: Akdeniz kıyılarında halifelik kurulmasına izin vermeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Yafa kentinde bir anma töreninde, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri, başta Gazze olmak üzere bölgedeki farklı ülkelerde yaptığı saldırılara ilişkin konuştu.

Henüz yapacakları çok şey olduğunu ileri süren İsrail Başbakanı, "Ne için savaştığımızı biliyoruz, kiminle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz, birkaç kilometre ötemizde Akdeniz kıyılarında bir halifelik kurulmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsrail'in varlığını sürdürebilmek için "görevi tamamlamaları" gerektiğini iddia etti.