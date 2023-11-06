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Giriş Tarihi: 6.11.2023 16:49

Netanyahu’ya tam bağlılık sözü vermişti: Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Gazze açıklaması

İsrail’in Gazze soykırımına destek verdiğini duyuran, saldırıların 17. gününde İsrail’e giderek Başbakan Binyamin Netanyahu’ya “Buraya sadece bir müttefik olarak değil, gerçek bir dost olarak da geldim. Sizi desteklemeye devam edeceğiz. Desteğimize, yardımlarımıza güvenebilirsiniz” ifadeleriyle desteğini ilan eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Gazze’de ateşkes değil, “insani ara” çağrısında bulundu.

AA
Netanyahu’ya tam bağlılık sözü vermişti: Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Gazze açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Gazze Şeridi'nde sivillerin can güvenliğine ilişkin endişe duyduklarını belirterek, çatışmalara insani ara verilmesi gerektiğini vurguladı. Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Miçotakis, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Gazze Şeridi'ndeki insani durum ele alındı.

Miçotakis, Filistin ve İsrail'in kendini savunma hakkına ilişkin Atina'nın görüşünü dile getirdi.

Gazze Şeridi'nde sivillerin güvenliğine ilişkin artan endişesini Blinken'a aktaran Miçotakis, çatışmalara insani ara verilmesi ve Gazze Şeridi'ne gerekli insani yardımın kesintisiz yapılması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı, İsrail'e düzenlediği saldırıyı kınayarak, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğuna ancak bunu uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde kullanması gerektiğine vurgu yapıyor.

Sivillerin can güvenliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Atina, çatışmalara insani ara verilmesi ve bölgeye insani yardım sağlanması gerekliliğini de benimsiyor.

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Netanyahu’ya tam bağlılık sözü vermişti: Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Gazze açıklaması
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