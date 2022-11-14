New York Times’ta skandal ifadeler! Hain terör saldırısında ikiyüzlü halleri dikkat çekti

İstanbul'un en hareketli lokasyonlarından Taksim İstiklal Caddesi'nde, dün hain bir terör saldırısı gerçekleşti. PKK/PYD'li teröristin bıraktığı paketin patlaması ile 6 kişi hayatını kaybederken terörist sabaha karşı gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal'deki saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, bombayı bırakan kişinin Emniyet tarafından gözaltına alındığını bildirdi. Diğer yandan Soylu, saldırı emrinin nereden verildiğine ilişkin de ilk değerlendirmelerin PKK/YPG terör örgütünü işaret ettiğini ve adresin de Kobani olduğunu aktardı.