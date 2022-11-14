Haberler
Yaşam
Son dakika: New York Times'tan alçak başlık! İstiklal'deki saldırı üzerinden Türkiye'ye kinlerini kustular
Giriş Tarihi: 14.11.2022 06:37
Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
06:43
Son dakika: New York Times'tan alçak başlık! İstiklal'deki saldırı üzerinden Türkiye'ye kinlerini kustular
Son dakika haberleri: ABD merkezli New York Times gazetesi, İstiklal Caddesi'ndeki gerçekleştirilen hain saldırı üzerinden Türkiye nefretini bir kez daha gösterdi. Gazete, Türk vatandaşlarını görmezden gelerek turistlere atıf yaptı. Gazete ilgili haberinde "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" ifadelerine yer verdi. Gazete ayrıca; koronavirüs pandemisindeki turizm ile patlama arasında ilinti kurarak 'bu kadar da olmaz' dedirtti.