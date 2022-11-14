Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: New York Times'tan alçak başlık! İstiklal'deki saldırı üzerinden Türkiye'ye kinlerini kustular
Giriş Tarihi: 14.11.2022 06:37 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 06:43

Son dakika: New York Times'tan alçak başlık! İstiklal'deki saldırı üzerinden Türkiye'ye kinlerini kustular

Son dakika haberleri: ABD merkezli New York Times gazetesi, İstiklal Caddesi'ndeki gerçekleştirilen hain saldırı üzerinden Türkiye nefretini bir kez daha gösterdi. Gazete, Türk vatandaşlarını görmezden gelerek turistlere atıf yaptı. Gazete ilgili haberinde "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" ifadelerine yer verdi. Gazete ayrıca; koronavirüs pandemisindeki turizm ile patlama arasında ilinti kurarak 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Son dakika: New York Times’tan alçak başlık! İstiklal’deki saldırı üzerinden Türkiye’ye kinlerini kustular

Son dakika haberleri: İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen hain saldırı dünya basınında da geniş yankı buldu. ABD merkezli, NY Times gazetesinin saldırıya ilişkin yaptığı haberde kullandığı başlık ise tepkilere neden oldu.

Son dakika: New York Times’tan alçak başlık! İstiklal’deki saldırı üzerinden Türkiye’ye kinlerini kustular

TURİST VURGUSUYLA SERVİS ETTİLER

NY Times gazetesi, okuyuculara İstanbul'daki saldırı haberini servis ederken, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: New York Times’tan alçak başlık! İstiklal’deki saldırı üzerinden Türkiye’ye kinlerini kustular

BİR SKANDALA DAHA İMZA ATTILAR

Tepki almasına rağmen paylaşımını kaldırmayan gazete bir skandala daha imza attı.

Son dakika: New York Times’tan alçak başlık! İstiklal’deki saldırı üzerinden Türkiye’ye kinlerini kustular

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulunarak, "Pazar günkü patlama, önceki yıllarda şehirlerini vuran ölümcül saldırılardan uzaklaşıyor gibi görünen Türkiye için beş yıllık nispeten sakin bir dönemi paramparça etti." söylemlerinde bulundu.

Son dakika: New York Times’tan alçak başlık! İstiklal’deki saldırı üzerinden Türkiye’ye kinlerini kustular

AKILALMAZ İFADELER

Gazete, "Türkiye turizm sektörü koronavirüs pandemisinden kurtulmak için çalışırken, patlama yıllarca süren sakinliği paramparça etti." gibi akılalmaz ifadelere de yer verdi.

SON DAKİKA