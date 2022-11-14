Son dakika: New York Times’tan alçak başlık! İstiklal’deki saldırı üzerinden Türkiye’ye kinlerini kustular

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulunarak, "Pazar günkü patlama, önceki yıllarda şehirlerini vuran ölümcül saldırılardan uzaklaşıyor gibi görünen Türkiye için beş yıllık nispeten sakin bir dönemi paramparça etti." söylemlerinde bulundu.