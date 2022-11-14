Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Taksim'i kana bulayan teröristin yakalandığı görüntüler ortaya çıktı! İşte baskın anı...
Giriş Tarihi: 14.11.2022 10:13 Son Güncelleme: 14.11.2022 11:18

SON DAKİKA: Taksim'i kana bulayan teröristin yakalandığı görüntüler ortaya çıktı! İşte baskın anı...

EMİR SOMER EMİR SOMER
SON DAKİKA: Taksim’i kana bulayan teröristin yakalandığı görüntüler ortaya çıktı! İşte baskın anı...

Son dakika haberine göre; İstanbul'un en hareketli lokasyonlarından Taksim İstiklal Caddesi'nde dün bir patlama meydana geldi. PKK/PYD'li teröristin bıraktığı paketin patlaması ile 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan sabaha karşı gözaltına alındı. Saldırganın gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın 1999 doğumlu Ahlam Albahsır olduğu öğrenildi.

Son dakika haberine göre; İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim İstiklal Caddesi'nde dün bir terör saldırısı meydana geldi. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

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Saldırganın görüntüleri kısa sürede ortaya çıkarken, sabaha karşı düzenlenen operasyonla da yakalandı. 1999 doğumlu Ahlam Albahsır'ın evine yapılan baskın görüntüleri ortaya çıktı.

TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ'Nİ KANA BULADI

Dün 16.20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 4'ü olay yerinde 2'si hastanede olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi.

İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası şüpheli kadının kaçış anı kamerada | Video

Patlamada 81 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin yoğun bakımda olduğu, 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

EMNİYET HIZLA TESPİT EDİP YAKALADI

Saldırı sonrası İstiklal Caddesi'ne giriş çıkışlar kapatıldı. Dolmabahçe'deki Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelendi. Bölgede alınan önlemlerin ardından olay yeri incelemesi yapıldı. Kameralardan saldırgan hızla tespit edildi ve harekete geçildi.

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Gece geç saatlerde saldırgan saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

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Taksim'i 6 kişiye mezar eden caninin evine yapılan baskının görüntüleri de ortaya çıktı.

TERÖRİST 1999 DOĞUMLU

Teröristin kimliği ile ilgili bilgiler de ortaya çıktı. Terör örgütü PKK/PYD üyesi olan zanlının 1999 doğumlu Ahlam Albahsır olduğu öğrenildi.

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SON DAKİKA: Taksim'i kana bulayan teröristin yakalandığı görüntüler ortaya çıktı! İşte baskın anı...
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