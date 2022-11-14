SON DAKİKA: Taksim’i kana bulayan teröristin yakalandığı görüntüler ortaya çıktı! İşte baskın anı...

Son dakika haberine göre; İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim İstiklal Caddesi'nde dün bir terör saldırısı meydana geldi. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.
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Saldırganın görüntüleri kısa sürede ortaya çıkarken, sabaha karşı düzenlenen operasyonla da yakalandı. 1999 doğumlu Ahlam Albahsır'ın evine yapılan baskın görüntüleri ortaya çıktı.
TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ'Nİ KANA BULADI
Dün 16.20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 4'ü olay yerinde 2'si hastanede olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi.
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Patlamada 81 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin yoğun bakımda olduğu, 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
EMNİYET HIZLA TESPİT EDİP YAKALADI
Saldırı sonrası İstiklal Caddesi'ne giriş çıkışlar kapatıldı. Dolmabahçe'deki Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelendi. Bölgede alınan önlemlerin ardından olay yeri incelemesi yapıldı. Kameralardan saldırgan hızla tespit edildi ve harekete geçildi.
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Gece geç saatlerde saldırgan saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.
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Taksim'i 6 kişiye mezar eden caninin evine yapılan baskının görüntüleri de ortaya çıktı.