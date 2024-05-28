İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıdı

Norveç, İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı olarak Filistin devletini tanıma kararı almış ve diğer Avrupalı devletlerin de Filistin devletini tanıma konusunda aynı adımı atmasını umduklarını bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Eide, Filistin'in Avrupalı devletler tarafından tanınmasının tek başına bu devletin varlığının "sürdürülebilir" olması için yeterli olmadığını belirterek, Filistin'i tanıma kararı ile 7 Ekim sonrası bölgedeki "kilit aktörler ile daha da geliştirilen" barış planını destekledikleri mesajını vermişti.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, 26 Mayıs'ta Brüksel'de ülkesinin Filistin devletini tanıdığını gösteren belgeleri Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'ya teslim etmişti.