İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıdı

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığı bu "özel günü" Norveç-Filistin ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak niteledi.
İki devletli çözüm konusunda İsrail'in "yapıcı taahhütte" bulunmamasını eleştiren Eide, ülkesinin "30 yılı aşkın süredir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri" olduğunu vurguladı.
Norveç, İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı olarak Filistin devletini tanıma kararı almış ve diğer Avrupalı devletlerin de Filistin devletini tanıma konusunda aynı adımı atmasını umduklarını bildirmişti.
Dışişleri Bakanı Eide, Filistin'in Avrupalı devletler tarafından tanınmasının tek başına bu devletin varlığının "sürdürülebilir" olması için yeterli olmadığını belirterek, Filistin'i tanıma kararı ile 7 Ekim sonrası bölgedeki "kilit aktörler ile daha da geliştirilen" barış planını destekledikleri mesajını vermişti.
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, 26 Mayıs'ta Brüksel'de ülkesinin Filistin devletini tanıdığını gösteren belgeleri Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'ya teslim etmişti.
PEŞ PEŞE AÇIKLADILAR
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin devletinin resmi olarak tanınması kararını onaylamıştı. Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin devletinin resmi olarak tanınması kararının onaylandığını belirterek, "Özel bir Bakanlar Kurulu toplantısı oldu. Tarihi bir bir karar ve tek bir hedefi var. O da barışa katkı sağlamak" ifadelerini kullanmıştı.
İRLANDA DA FİLİSTİN'İ RESMEN TANIDI
İspanya ve Norveç'in ardından İrlanda da bugün Filistin devletini resmen tanıdığını duyurdu.SON DAKİKA | Uluslararası haber ajansları duyurdu: İsrail tankları Refah'ın merkezinde!