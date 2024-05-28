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Giriş Tarihi: 28.05.2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 13:03

SON DAKİKA | Uluslararası haber ajansları duyurdu: İsrail tankları Refah'ın merkezinde!

Son dakika haberleri: İsrail ordusunun sivilleri hapsettiği Refah sınır kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği saldırıda aralarında çok sayıda çocuk ve bebeğin de bulunduğu masumlar yanarak can verdi. İnfial yaratan katliama dünyadan peş peşe sert tepkiler gelirken, Reuters bölgeden yeni bir son dakika haberi geçti. Habere göre İsrail tankları, Refah kent merkezine giriş yaptı. İşte detaylar...

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SON DAKİKA | Uluslararası haber ajansları duyurdu: İsrail tankları Refah’ın merkezinde!

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

SON DAKİKA | Uluslararası haber ajansları duyurdu: İsrail tankları Refah’ın merkezinde!

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

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SON DAKİKA | Uluslararası haber ajansları duyurdu: İsrail tankları Refah’ın merkezinde!

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

SON DAKİKA | Uluslararası haber ajansları duyurdu: İsrail tankları Refah’ın merkezinde!

YENİ KATLİAM SİNYALİ

Çadır kentte çocukları yakan İsrail'in infial yaratan saldırısı sonrası tepki büyürken bir son dakika haberi dünya gündemini sarstı. Reuters haber ajansı, İsrail tanklarının Refah kent merkezine girdiğini bildirdi.

SON DAKİKA | Uluslararası haber ajansları duyurdu: İsrail tankları Refah’ın merkezinde!

Görgü tanıkları, birçok İsrail tankının Refah merkezine doğru ilerlediğini aktardı.

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