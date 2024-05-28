Giriş Tarihi: 28.05.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
13:03
SON DAKİKA | Uluslararası haber ajansları duyurdu: İsrail tankları Refah'ın merkezinde!
Son dakika haberleri: İsrail ordusunun sivilleri hapsettiği Refah sınır kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği saldırıda aralarında çok sayıda çocuk ve bebeğin de bulunduğu masumlar yanarak can verdi. İnfial yaratan katliama dünyadan peş peşe sert tepkiler gelirken, Reuters bölgeden yeni bir son dakika haberi geçti. Habere göre İsrail tankları, Refah kent merkezine giriş yaptı. İşte detaylar...